Врач назвала главные угрозы здоровью в пожилом возрасте
Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания напрямую связаны со старением. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.
Кроме того, в перечень входят сахарный диабет, деменция, а также болезни костно‑мышечной системы и хроническая обструктивная болезнь лёгких. Именно эти состояния чаще всего становятся причиной ухудшения качества жизни и преждевременной смерти.
Ткачева особо подчеркнула важность не дожидаться появления явных симптомов, а действовать заблаговременно. Регулярная диспансеризация помогает выявить заболевания на ранней стадии, а также определить уже сформировавшиеся факторы риска.
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