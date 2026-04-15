Указание ИНН станет обязательным для переводов по СБП: зачем это нужно, как изменится жизнь россиян и что говорят эксперты
С 1 июля переводы через СБП изменятся: банки начнут автоматически указывать ИНН отправителей и получателей. Нововведение уже связывают с борьбой с мошенниками и возможным усилением контроля за доходами граждан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Что такое ИНН и почему он стал ключевым идентификатором
ИНН — это идентификационный номер налогоплательщика, уникальный код, позволяющий точно установить личность физического или юридического лица. В отличие от других персональных данных, он не меняется на протяжении всей жизни, что делает его надежным инструментом идентификации.
Физические лица получают ИНН с рождения — номер формируется автоматически на основе данных загса. Он состоит из 12 цифр: первые обозначают регион, следующие — налоговую инспекцию, далее идет индивидуальный номер налогоплательщика и проверочные цифры. Даже при смене фамилии, паспорта или места жительства этот идентификатор остается неизменным.
ИНН используется при взаимодействии с государством и бизнесом: он необходим для оформления кредитов, покупки недвижимости, трудоустройства, получения налоговых вычетов и подачи отчетности.
Узнать свой номер можно через сервисы ФНС или «Госуслуги», а также запросить свидетельство в налоговой инспекции или поставить отметку в паспорте.
ИНН станет обязательным при переводах через СБП с 1 июля
С 1 июля 2026 года передача ИНН станет обязательной при осуществлении переводов и платежей через Систему быстрых платежей. При этом обязанность указывать номер возлагается на банки, а не на клиентов.
Финансовые организации уже располагают этими данными и будут автоматически подставлять ИНН в платежные поручения. Самим пользователям не придется вводить дополнительные реквизиты — процесс останется быстрым и привычным.
Если же у банка по каким-либо причинам отсутствуют сведения об ИНН клиента, ему придется обновить данные. До этого момента возможны отказы в проведении операций или дополнительные проверки.
Обязательное указание ИНН при переводах по СБП: зачем вводят новое правило
Главной целью нововведения называют противодействие дропперству — схемам, при которых мошенники используют чужие банковские карты для обналичивания и перевода средств. В июле 2025 года в УК РФ внесли изменения, согласно которым дропперство стало классифицироваться как уголовное преступление.
Использование ИНН позволит объединять данные о переводах одного человека даже при использовании разных банков и счетов. Это усложнит схемы дробления средств, когда деньги распределяются небольшими суммами по разным картам.
Мнение эксперта
Адвокат, руководитель налоговой практики в Московской коллегии адвокатов «Плесовских и партнёры» Александра Новичкова в эфире «Радио 1» прокомментировала нововведение:
«Данная мера действительно может быть эффективной, потому что, если говорить про ИНН, это ведь уникальный идентификатор, который мы получаем один раз в жизни. Так, например, мы можем поменять паспорт — с возрастом или сменой фамилии —, у нас номер паспорта изменится, а ИНН присваивается один раз и на всю жизнь. То есть дальше, что бы ни происходило, меняется фамилия, мы переезжаем, у нас меняется адрес регистрации, не имеет значения, у нас этот номер сохраняется. Поэтому, естественно, с точки зрения автоматизации тех процессов, которые у нас сейчас происходят, сбора информации, отслеживания переводов между физлицами, эта мера будет очень эффективной, потому что по данному номеру действительно можно установить конкретное физическое лицо, которое стоит за номером телефона и какими-то другими данными».
Возможные последствия нововведения
Одним из обсуждаемых последствий нововведения является потенциальный контроль за незадекларированными доходами.
«Еще одно предназначение привязки ИНН к банковским переводам — выявление незадекларированных доходов. Например, если гражданин сдает квартиру и ежемесячно получает на карту определенную сумму, это считается доходом, следовательно, его необходимо задекларировать и уплатить налоги. ФНС при мониторинге увидит цикличность поступлений и сможет предъявить претензии гражданину», — высказался адвокат Александр Карабанов, слова которого приводит РБК.
При этом подчеркивается, что на данный момент не предусмотрен прямой обмен данными между ФНС и Национальной системой платежных карт. Однако в перспективе такие механизмы могут быть расширены.
Что изменится для обычных граждан
Для большинства пользователей СБП нововведение пройдет незаметно. Все операции по передаче ИНН будут выполняться автоматически банками.
Гражданам не нужно вручную вводить свой идентификатор, а сами переводы не станут медленнее. Однако при оформлении банковских продуктов или при отсутствии данных у банка может потребоваться предоставить ИНН.
Если у человека по каким-то причинам нет информации о своем номере, его можно быстро узнать или оформить через ФНС или «Госуслуги».
Что делать, если у гражданина нет ИНН
Хотя ИНН присваивается автоматически, в отдельных случаях человек может не знать свой номер или не иметь его под рукой.
«Если у человека нет ИНН в силу тех или иных обстоятельств (например, этот документ может отсутствовать у неработающих пенсионеров), его придется оформить через ФНС или «Госуслуги». Учитывая тот факт, что ИНН присваивается всем гражданам в автоматическом режиме на основании данных из загса, узнать цифры идентификатора будет несложно», — сказал Карабанов.
При этом наличие ИНН дает доступ к ряду льгот, включая налоговые вычеты и другие формы поддержки.
Что важно помнить
Новое правило об обязательной передаче ИНН при переводах через СБП направлено прежде всего на борьбу с мошенничеством и повышение прозрачности финансовых операций.
Для пользователей изменения будут практически незаметны, так как вся техническая часть ложится на банки. Однако эксперты не исключают, что в будущем этот механизм может использоваться шире — в том числе для контроля доходов и автоматизации налогообложения.