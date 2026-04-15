В ОП рассказали о штрафах за выброшенный из окна машины окурок
Выбрасывание из окна автомобиля мусора, в том числе окурков, грозит штрафом. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Выбрасывание мусора из окна автомобиля, включая окурки, которые считаются отходами, является административным правонарушением в соответствии с действующим законодательством, пояснил заявил эксперт. Согласно статье 8.2 КоАП РФ (часть 3.1), за выбрасывание окурка из авто предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, отметил член Общественной палаты РФ.
Машаров подчеркнул, что граждане, ставшие очевидцами такого нарушения, могут обратиться в полицию или ГИБДД с заявлением о нарушении. Это можно сделать как лично, так и через портал «Госуслуги». В заявлении нужно подробно описать ситуацию: указать дату, время и место происшествия, а также описать автомобиль и его регистрационный номер. К заявлению следует приложить доказательства, такие как видеозаписи или фотографии, добавил юрист. Эксперт заключил, что фотографирование или видеосъемка водителя, выбрасывающего мусор из окна, не нарушает его права.
