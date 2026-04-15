Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году
Рособрнадзор определил порядок проведения Единого государственного экзамена в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости.
Участники экзамена обязаны выполнять задания самостоятельно. Разговаривать с другими сдающими во время тестирования строго запрещено. Также нельзя иметь при себе телефоны, фотоаппараты, видеокамеры, компьютеры, справочные материалы и заметки.
Согласно правилам, за нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удаляют из пункта проведения. Ему выдают соответствующий акт, а второй экземпляр отправляют в Государственную экзаменационную комиссию.
Если результаты по одному из обязательных предметов — русскому языку или математике — неудовлетворительные, можно пересдать экзамен в специально отведённые даты.
Единые государственные экзамены стартуют 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни запланированы на 22–25 июня. Также 8 и 9 июля выпускники могут по желанию пересдать один из предметов.
