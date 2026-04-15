Россиян предупредили о штрафах за использование старых шин для создания клумб

15 апреля 2026, 12:19

За использование старых покрышек для создания заборов или клумб грозит штраф, поскольку это теперь официально считается нарушением экологических норм. Отработанные шины относятся к четвертому классу опасности.





Отмечается, что резина при нагревании на солнце или контакте с водой выделяет в почву и воздух токсичные вещества, такие как бензапирен, фенолы и частицы тяжелых металлов.



Так, в России выделяют пять классов опасности. К первому относятся «чрезвычайно опасные», например ртутные лампы, градусники, трансформаторы, которые наносят непоправимый урон природе.





«К четвертому классу опасности («малоопасные», низкая степень воздействия, природа восстанавливается за три года) кроме шин относятся строительный мусор и макулатура с пропиткой. За размещение покрышек во дворах предусмотрена административная ответственность», — пишут argumenti.ru.