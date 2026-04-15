Россиян предупредили о штрафах за использование старых шин для создания клумб
За использование старых покрышек для создания заборов или клумб грозит штраф, поскольку это теперь официально считается нарушением экологических норм. Отработанные шины относятся к четвертому классу опасности.
Отмечается, что резина при нагревании на солнце или контакте с водой выделяет в почву и воздух токсичные вещества, такие как бензапирен, фенолы и частицы тяжелых металлов.
Так, в России выделяют пять классов опасности. К первому относятся «чрезвычайно опасные», например ртутные лампы, градусники, трансформаторы, которые наносят непоправимый урон природе.
«К четвертому классу опасности («малоопасные», низкая степень воздействия, природа восстанавливается за три года) кроме шин относятся строительный мусор и макулатура с пропиткой. За размещение покрышек во дворах предусмотрена административная ответственность», — пишут argumenti.ru.
Так, физическим лицам придется заплатить штраф до двух тысяч рублей, должностным — до 30 тысяч рублей, а юридическим — до 250 тысяч рублей. В этой связи отмечается, что УК стоит убрать шины с придомовых территорий. Однако просто выбросить в мусорный бак для бытовых отходов их нельзя. Резину необходимо сдать в специальные пункты приема или на предприятия по переработке. Там их измельчают в крошку и используют для дорожного покрытия.