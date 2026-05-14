Брала интервью у Пугачевой и стала спасением для Рязанова: как жила последняя любовь режиссера Эмма Абайдуллина?
Эльдар Рязанов был женат трижды, и каждая из избранниц оставила неизгладимый след в его судьбе. Эмма Абайдуллина вошла в его жизнь в один из самых трудных периодов. Именно она оставалась с мэтром на протяжении последних двух десятилетий, став его опорой и источником вдохновения. Подробнее о биографии Эммы Абайдуллиной — в материале «Радио 1».
Что известно об Эмме Абайдуллиной до брака с Эльдаром Рязановым
Эмма Абайдуллина родилась 15 мая 1941 года в Свердловске. Прежде чем обосноваться в Москве, она успела построить успешную карьеру журналиста, работая в местных СМИ.
Эмма публиковалась как в региональных, так и в центральных газетах. Её интервью со знаменитостями, включая Аллу Пугачёву, отличались особым подходом. В конце 1970-х годов журналистка завоевала расположение Примадонны. Во время гастролей Пугачёвой в Свердловске Эмма попросила у неё разрешения просто побыть рядом и понаблюдать. Она не настаивала на интервью, а лишь выразила надежду на возможное общение. По словам Аллы Борисовны, это интервью не было идеальным, но Эмме удалось увидеть в ней то, что другие не замечали.
В начале 1980-х годов она переехала в Москву и устроилась на работу в Бюро пропаганды киноискусства. Её карьера была успешной, но личная жизнь оставляла желать лучшего.
Первым супругом Абайдуллиной стал художник-конструктор Валерий Бердюгин. В этом браке у пары родились двое сыновей: Олег и Игорь. Однако отношения с мужем не сложились, и они расстались, когда младшему сыну было всего два года.
Второй раз журналистка вышла замуж за композитора Павла Аедоницкого, но этот брак продлился менее года. Абайдуллина не любила говорить о своих первых двух браках и в целом избегала публичности. Несмотря на это, она была энергичной и деятельной женщиной. Возможно, Эмма продолжала бы свою карьеру в журналистике, если бы не встреча с Эльдаром Рязановым, которая изменила её жизнь.
Как сложился брак Эммы Абайдуллиной и Эльдара Рязанова
Их первая встреча произошла в 1987 году на Московском кинофестивале, когда Эмма Абайдуллина брала интервью у Эльдара Рязанова. Обе стороны остались довольны знакомством, но никаких романтических отношений не возникло. В то время режиссёр был женат на Нине Скуйбиной, которую он очень любил и других женщин вниманием не баловал. Однако Рязанов всегда ценил интересные знакомства. После этого случая Эмма и Эльдар несколько раз пересекались, но их общение ограничивалось краткими разговорами.
В 1994 году Нина Скуйбина скончалась от онкологического заболевания. Это стало для Эльдара Александровича тяжёлым ударом. Он долго боролся с болезнью жены, но победить её не смог. Смерть близкого человека стала для режиссёра настоящей трагедией, и он даже начал задумываться о своём уходе из жизни. Но однажды мэтр нашёл в себе силы и позвонил Эмме Абайдуллиной, с которой у него остались тёплые воспоминания. Он пригласил её на встречу, и журналистка согласилась.
Рязанов не мог существовать без женщины, одиночество и тоска буквально разрушали его изнутри. Свой роман с Абайдуллиной он сначала держал в тайне, и об этом знали только близкие друзья. Эльдар Александрович не стеснялся своих чувств, но не хотел смущать окружающих, которые могли бы воспринять их как предательство памяти его второй жены.
Однако скрывать свою влюблённость долго ему не удавалось. Вскоре все окружающие заметили, как сильно изменился Рязанов: если раньше он чувствовал себя плохо и не мог выступать, то теперь он ожил и начал гастролировать. Те, кто хорошо его знал, утверждали, что Эмма спасла его в буквальном смысле.
В 1995 году Абайдуллина и Рязанов поженились. Эмма оставила профессию, чтобы посвятить себя семье, поддерживала мужа во всех его начинаниях и помогла ему справиться с депрессией после утраты второй супруги.
Эмма Валериановна взяла на себя не только ведение быта, но и организацию встреч и мероприятий. Она активно взаимодействовала с журналистами, которые готовились взять интервью у режиссера, сопровождала его в поездках и участвовала в работе киноклуба «Эльдар».
Абайдуллина была рядом с Рязановым до конца его жизни. Режиссер выразил свои чувства к ней в мемуарах, описав их с нежностью и благодарностью.
«Можно сказать, что я живу только благодаря Эмме… Она мне часто говорит: „Ты, главное, за меня держись“. Вот я и держусь», — отмечал он.
Высказывания Эммы Абайдуллиной о Рязанове
Режиссер испытывал особую привязанность к своему родному городу Самаре, что неоднократно подчеркивала Эмма Абайдуллина.
«Эльдар Александрович очень любил Самару. Она всегда была для него одним из самых любимых городов», — говорила она.
Рязанов, несмотря на то что провел в Самаре лишь месяц сразу после рождения и год в военное время, а также летние каникулы, сохранил глубокую и неизменную привязанность к этому городу.
«Это был постоянный нежный взволнованный роман <…> Я бы хотела, чтобы он любил меня больше, чем этот город, но Самару он любил больше», — заявляла Абайдуллина.
В периоды жизненных испытаний, когда у людей иссякает надежда, фильмы Рязанова дарят им утешение и веру в светлое будущее, отмечала Эмма Валериановна.
Как сложилась судьба Абайдуллиной после смерти Рязанова
Эльдар Рязанов скончался в 2015 году. Его последняя воля, которая заключалась в том, чтобы быть похороненным рядом со своей второй женой Ниной Скуйбиной, не была выполнена Эммой Абайдуллиной. Старший сын журналистки вскоре сообщил, что режиссёр не оставил завещания. Ольга Рязанова, дочь режиссера от первого брака, позже подтвердила в интервью, что её отец не высказывал последних пожеланий и не оставлял распоряжений о месте своего погребения.
После смерти Рязанова Эмма Валериановна взяла на себя управление киноклубом, носящим его имя, и создала коллекцию, посвящённую его творчеству. Однако в 2021 году она передала руководство клубом другу, артисту Олегу Митяеву.
Она нечасто посещала публичные мероприятия и избегала интервью, однако в 2022 году Абайдуллина резко высказалась о пародии на фильм своего супруга «Ирония судьбы, или с лёгким паром». Жена мэтра назвала эту работу «полной нелепостью».
Эмма Абайдуллина скончалась 18 июня 2024 года в возрасте 83 лет.