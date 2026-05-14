Жена актера Назарова написала письмо в Госдуму с просьбой позволить вернуться в Россию
Жена актера Дмитрия Назарова написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В письме с просьбой о возвращении супруга звезды сериала «Кухня» рассказала о творческом пути своего мужа, его достижениях в искусстве и упомянула о звании народного артиста. Она также выразила обеспокоенность состоянием здоровья Назарова. По ее словам, французская медицина оказалась менее эффективной, чем российская, а тоска по родине и работе только усугубляет его самочувствие.
Дмитрий испытывает сильное желание вернуться на российскую сцену и осознаёт, что его истинное место — в РФ. Жизнь за границей кажется ему чуждой и лишённой смысла.
Ольга Васильева утверждает, что их семья никогда не делала заявлений, которые можно было бы считать антироссийскими. Она просит не относить их к оппозиции, которая не вызывает «ни доверия, ни симпатии».
Увольнение из МХТ жена актера назвала вынужденным. Согласно ее заверению, после смены руководства Назаров оказался в невыгодном положении, поскольку он не боялся высказывать своё мнение и демонстрировать независимость от начальства.
Согласно информации Mash, супруги тоскуют по родине из-за финансовых трудностей. Они уже продали свою квартиру площадью 60 квадратных метров в Каннах за 495 тысяч евро. Концерты собирают лишь половину залов, а свободное время артистов во Франции теперь сводится к созданию антироссийских стихов, посещению украинских ресторанов и просмотру футбольных матчей.
