Кеша из «Усатого няня» попал в больницу
Актер Сергей Проханов, известный по роли Кеши в фильме «Усатый нянь», оказался в больнице из-за сильных болей в спине. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
73-летнего художественного руководителя «Театра Луны» срочно доставили в спинальный нейрохирургический центр. Специалисты диагностировали у него сужение позвоночного канала, обусловленное возрастными изменениями, а также наличие кисты. Уточняется, что проблемы со спиной у Проханова появились давно, но в последнее время его самочувствие значительно ухудшилось.
В медицинском учреждении актер провел чуть больше суток, в течение которых ему провели необходимые обследования и процедуры. После этого его выписали с рекомендацией оставаться под наблюдением врачей. Сейчас Проханов проходит курс восстановления и строго следует указаниям медицинского персонала.
Врачи настоятельно рекомендовали артисту на ближайший месяц воздержаться от физических нагрузок и работы. В связи с этим спектакли с его участием, возможно, будут перенесены или отменены.
Читайте также: