«Чем дышит Россия»: Современные поэты выступили на сцене театра Вахтангова
Театр имени Евгения Вахтангова — это не просто здание на Арбате или страница в учебнике по истории театрального искусства. Это живой организм, чутко реагирующий на пульс эпохи. Основанный в 1921 году, он всегда был пространством эксперимента, где классика встречалась с современностью. 25 января эта традиция получила новое, неожиданное воплощение: на сцену «арт-кафе» вышли современные поэты проекта «Литературная Гостиная Дмитрия Кравченко».
Открыл мероприятие Народный артист России Александр Олешко, сказавший, что для театра Вахтангова настал исторический момент: современная поэзия — на сцене.
«Мы посчитали, что это совершенно прекрасная возможность зрителям театра Вахтангова познакомиться поближе с тем, чем дышит не только поэтическая Москва, но и Россия. Я хочу вам пожелать удачи на всех сценах, и главное — остаться в душах и сердцах зрителей, в книгах, которые потом будут перечитывать дети и внуки», — сказал он.Руководитель поэтического проекта, поэт, блогер Дмитрий Кравченко поблагодарил директора Театра Кирилла Крока за предоставленную возможность, а поэты и музыканты (Алина Савенко, Андрей Медведев, Екатерина Крюк, Арина Максимова, Юлия Анохина, Леонид Беленький, Дмитрий Кравченко) обволокли зрителей чутким и чистым словом. С этого момента поэтические вечера становятся традиционными ежемесячными событиями в «арт-кафе» театра, а состав выступающих будет меняться в зависимости от репертуара.