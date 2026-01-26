«Чем дышит Россия»: Современные поэты выступили на сцене театра Вахтангова

26 января 2026, 13:52

Поэтические вечера современных поэтов запустили в театре Вахтангова

Дмитрий Кравченко и Александр Олешко (Фото: Радио 1)

Театр имени Евгения Вахтангова — это не просто здание на Арбате или страница в учебнике по истории театрального искусства. Это живой организм, чутко реагирующий на пульс эпохи. Основанный в 1921 году, он всегда был пространством эксперимента, где классика встречалась с современностью. 25 января эта традиция получила новое, неожиданное воплощение: на сцену «арт-кафе» вышли современные поэты проекта «Литературная Гостиная Дмитрия Кравченко».





Открыл мероприятие Народный артист России Александр Олешко, сказавший, что для театра Вахтангова настал исторический момент: современная поэзия — на сцене.





«Мы посчитали, что это совершенно прекрасная возможность зрителям театра Вахтангова познакомиться поближе с тем, чем дышит не только поэтическая Москва, но и Россия. Я хочу вам пожелать удачи на всех сценах, и главное — остаться в душах и сердцах зрителей, в книгах, которые потом будут перечитывать дети и внуки», — сказал он.