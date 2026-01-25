Актриса Эвелина Блёданс рассказала о своём отношении к поездкам на метро

25 января 2026, 01:22

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* / @bledans)

Некоторые российские селебрити пользуются метрополитеном и не видят в этом ничего зазорного. Одной из таких знаменитостей оказалась актриса театра и кино Эвелина Блёданс.





В беседе с Общественной Службой Новостей звезда призналась, что метро для неё является практичным способом передвижения. Учитывая постоянные пробки в Москве, подземка, как утверждает Блёданс, остаётся самым быстрым способом добраться до нужного места.



«Конечно, бывает так, что люди узнают. Чаще всего мне улыбаются и машут, более смелые подходят сделать фото, но в целом нет какого-то агрессивного внимания или назойливости со стороны людей», — поделилась актриса.