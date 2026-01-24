«Врачи посадили его на это дело»: как лечение от запоя привело Владимира Высоцкого к зависимости от наркотиков и от чего умер артист?
Владимир Высоцкий — голос эпохи, который не умолк. Актёр, чей Гамлет стал легендой советского театра, поэт, чьи песни на магнитофонных катушках передавались из рук в руки как самая ценная валюта доверия, и автор-исполнитель, который даже после смерти 25 июля 1980 года остаётся одним из главных кумиров России. 25 января артисту могло бы исполниться 88 лет. О жизни звезды, полной триумфов, страстей и трагедий, читайте в материале «Радио 1».
Путь Высоцкого от Большого Каретного до ТаганкиЖизнь Владимира Высоцкого началась в Москве 25 января 1938 года в семье военного связиста и переводчицы. Его детство, опалённое войной и отцовским уходом в новую семью, прошло в знаменитом доме в Большом Каретном переулке — месте, которое позже он прославит в песнях и где сформируется его дворовое братство.
Судьбоносный поворот случился в студенчестве: проучившись недолго в Московском инженерно-строительном институте, он, по легенде, залил чертежи тушью и ушёл, чтобы в 1960 году окончить Школу-студию МХАТ. Скитания по провинциальным театрам и эпизодические кинороли не приносили удовлетворения. Успех пришёл с песнями. Его хриплый баритон под семиструнную гитару, тексты о войне, дружбе, чести и тоске, которые он называл не песнями, а «стихами под гитару», расходились в записях по всей стране без ведома официальных властей.
В 1964 году он пришёл в Театр на Таганке к Юрию Любимову, и эта сцена стала его судьбой. Здесь он сыграл Гамлета — роль, которую сам считал одной из самых важных. А слава кумира миллионов окончательно закрепилась после ролей в кино, особенно капитана Жеглова в «Месте встречи изменить нельзя».
Личная жизнь артистаЛичная жизнь Высоцкого была такой же напряжённой и бурной, как его творчество. Он обладал мощной харизмой и, по свидетельствам современников, «легко рвал с человеком, который ограничивал его свободу».
Со своей первой женой Изольдой Жуковой, сокурсницей по МХАТу, он сошёлся ещё студентом. Они поженились в 1960 году, но жизнь «наездами» между Москвой, Киевом и Ростовом, куда распределили Изольду, быстро исчерпала короткое семейное счастье. В 1961 году на съёмках фильма он встретил актрису Людмилу Абрамову. Их гражданский, а с 1965 года официальный брак подарил Высоцкому двух сыновей — Аркадия и Никиту. Однако растущая слава и образ жизни барда вели к отдалению пары.
Следующий страстный роман у Владимира Высоцкого случился с Татьяной Ивененко. Актриса Таганки стала его большой, но неофициальной любовью. Их бурные отношения, полные ссор и примирений, продолжались даже после женитьбы Высоцкого на Марине Влади. В 1972 году у Татьяны родилась дочь Анастасия, которую многие считали дочерью Высоцкого, хотя он официально её не признал.
Встреча в 1967 году с французской кинозвездой русских корней Мариной Влади стала для него роковой и спасительной одновременно.
«Я никогда не рассматривал свои песни как песни протеста… Для меня авторская песня — это возможность беседовать… Рассказывать… О том, что меня скребет по нервам, рвет душу», — говорил он, и Влади стала его главным собеседником.
Ради брака с Высоцким в 1970 году актриса вступила во французскую компартию, что давало возможность проще получать документы на въезд в СССР. Для Владимира Семёновича этот союз также дал глоток свободы и возможность выезда за границу.
Последний акт: битва с личными демонамиПоследние годы жизни Владимира Высоцкого — это изнурительная гонка на грани возможного, в которой победить было нельзя. Бешеный ритм: дневные репетиции и спектакли на Таганке, ночные концерты, съёмки, сочинительство — требовал сверхъестественных сил. Чтобы выдерживать это напряжение, он долгие годы прибегал к помощи алкоголя, что привело к тяжелейшим запоям. В попытках бороться с этой бедой и родилась новая, фатальная зависимость.
По свидетельствам близких и друзей, роковой поворот произошёл примерно в 1975-1977 годах. Владимир Высоцкий, измученный очередным запойным состоянием, получил предложение, которое казалось спасением. Согласно воспоминаниям его друга и администратора Валерия Янкловича, озвученным в документальном фильме «Владимир Высоцкий. Последний год», врачи, которых вызывали, чтобы вывести артиста из запоя, использовали для этого наркотические препараты.
«Когда его выводили из запоя, вывести его можно было с помощью наркотиков. Врачи посадили его на это дело», — констатировал Янклович.
Схожий рассказ приводит и Оксана Афанасьева, последняя возлюбленная поэта: женщина-врач, помогавшая Высоцкому в Горьком (ныне Нижний Новгород), уверяла, что укол морфия снимет мучительное похмелье и позволит работать. Укол помог, за первым последовали второй и третий. Так алкогольная проблема породила наркотическую.
Морфий на время действительно стал для Высоцкого своеобразным «химическим костылём». Он позволял ему мгновенно прийти в форму, избегая долгого и заметного восстановления после выпивки. Оксана Афанасьева вспоминала, что в период их знакомства в 1978 году Высоцкий «наркотики тогда употреблял редко, только после спектаклей. Чаще всего после «"Гамлета", потому что он его выматывал совершенно». Он делал себе укол, чтобы восстановить силы, и какое-то время окружающим казалось, что всё под контролем. Однако это был самообман. Зависимость крепла, дозы росли, и к концу 1970-х годов наркотики окончательно подчинили его себе.
Он пытался бороться. Проходил мучительную процедуру очистки крови (гемосорбцию), ложился в специализированную клинику под Парижем, куда его сопровождала Марина Влади, уезжал в глушь, чтобы «переломаться». Всё было тщетно. Организм, подорванный годами невероятных нагрузок, алкоголем и наркотиками, сдавался.
В 1979 году во время гастролей в Бухаре он пережил первую клиническую смерть — остановку сердца после инъекции некачественного препарата. Высоцкий чувствовал, что время истекает. Леонид Филатов, находившийся рядом в последние страшные дни июля 1980-го, когда артист, лишённый из-за Олимпиады обычных каналов получения наркотиков, пытался выдержать ломку, вспоминал:
«Он метался, рвался — просто ревел от боли и бешенства».
Безвременный финалСердце Владимира Высоцкого остановилось в ночь на 25 июля 1980 года в его квартире на Малой Грузинской. По свидетельству личного врача Анатолия Федотова, это была остановка сердца на фоне инфаркта. По другой версии, его смерть могла наступить от асфиксии (удушья) во сне. Вскрытие, по воле семьи, не проводилось, поэтому точная причина смерти так и осталась не установленной.
Официальная пресса почти не отреагировала на уход кумира нации, но народ простился с ним так, как не прощался ни с кем. Колонна поклонников от Театра на Таганке до Ваганьковского кладбища растянулась на 10 километров. Из открытых окон по всему пути звучали его песни. Свою трагическую правду Высоцкий отразил в позднем стихотворении «Меня опять ударило в озноб…», где с леденящей откровенностью описал зависимость как чудовище, живущее внутри:
«Во мне живет мохнатый злобный жлоб… Мне тесно с ним, мне с ним невмоготу! <...> Я в глотку, в вены яд себе вгоняю — Пусть жрет, пусть сдохнет — я перехитрил!».
Перехитрить не удалось. Но в этой отчаянной борьбе остался навсегда он сам — сильный, сломленный и бесконечно любимый...