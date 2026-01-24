24 января 2026, 19:00

Владимир Высоцкий (Фото: РИА Новости/ Галина Кмит)

Владимир Высоцкий — голос эпохи, который не умолк. Актёр, чей Гамлет стал легендой советского театра, поэт, чьи песни на магнитофонных катушках передавались из рук в руки как самая ценная валюта доверия, и автор-исполнитель, который даже после смерти 25 июля 1980 года остаётся одним из главных кумиров России. 25 января артисту могло бы исполниться 88 лет. О жизни звезды, полной триумфов, страстей и трагедий, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь Высоцкого от Большого Каретного до Таганки Личная жизнь артиста Последний акт: битва с личными демонами Безвременный финал



Путь Высоцкого от Большого Каретного до Таганки

Владимир Высоцкий (Фото: скриншот д/ф «Высоцкий. Последний год»)

Личная жизнь артиста

Владимир Высоцкий и Марина Влади в зрительном зале (Фото: РИА Новости/ Анатолий Гаранин)

«Я никогда не рассматривал свои песни как песни протеста… Для меня авторская песня — это возможность беседовать… Рассказывать… О том, что меня скребет по нервам, рвет душу», — говорил он, и Влади стала его главным собеседником.

Последний акт: битва с личными демонами

«Когда его выводили из запоя, вывести его можно было с помощью наркотиков. Врачи посадили его на это дело», — констатировал Янклович.

Владимир Высоцкий (Фото: скриншот д/ф «Высоцкий. Последний год»)

«Он метался, рвался — просто ревел от боли и бешенства».

Безвременный финал

Владимир Высоцкий (Фото: скриншот д/ф «Высоцкий. Последний год»)

«Во мне живет мохнатый злобный жлоб… Мне тесно с ним, мне с ним невмоготу! <...> Я в глотку, в вены яд себе вгоняю — Пусть жрет, пусть сдохнет — я перехитрил!».