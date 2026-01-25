Цискаридзе прислал Волочковой архивное фото, а она назвала его «единственным»
Анастасия Волочкова поблагодарила Николая Цискаридзе за поздравление с 50-летием
Балерина Анастасия Волочкова поблагодарила Николая Цискаридзе за поздравление с юбилеем и показала в личном блоге редкое фото с ним.
Волочкова отметила 50-летие 20 января. Цискаридзе, который является артистом балета и телеведущим, отправил Анастасии их общую архивную фотографию с подписью: «Настя! Поздравляю! Сил! Счастья! Мира! Обнимаю!».
«Спасибо, Коля! Ты единственный, кто меня не предал», — ответила артистка.Следует отметить, что Николай Цискаридзе помог Анастасии Волочковой переехать из Санкт-Петербурга в Москву и начать карьеру в Большом театре. Артисты вместе выступали на этой сцене. Волочкова же поддерживала Цискаридзе после его ухода из театра.
Ранее стало известно, что Анастасии Волочковой грозит суд из-за многомиллионных долгов по коммуналке за квартиру в центре Москвы.