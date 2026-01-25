Цискаридзе прислал Волочковой архивное фото, а она назвала его «единственным»

25 января 2026, 14:32

Анастасия Волочкова поблагодарила Николая Цискаридзе за поздравление с 50-летием

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова поблагодарила Николая Цискаридзе за поздравление с юбилеем и показала в личном блоге редкое фото с ним.





Волочкова отметила 50-летие 20 января. Цискаридзе, который является артистом балета и телеведущим, отправил Анастасии их общую архивную фотографию с подписью: «Настя! Поздравляю! Сил! Счастья! Мира! Обнимаю!».

«Спасибо, Коля! Ты единственный, кто меня не предал», — ответила артистка.