Депрессия, приход к вере и неожиданная вторая профессия: как сейчас живёт звезда «Бригады» Валентина Теличкина?
Валентину Теличкину нередко называют актрисой редкой глубины. Она сыграла десятки разноплановых ролей, сумев сохранить индивидуальность и уважение к профессии. 10 января она отмечает 81-летие. Как сложился её творческий путь, как она пришла к живописи и вере и чем занимается сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Детство и дорога к профессии
Валентина Ивановна Теличкина родилась 10 января 1945 года в селе Красное недалеко от Арзамаса. Она выросла в многодетной семье: отец Иван Федорович работал слесарем и строителем, мать Татьяна Дмитриевна — продавцом. Родители воспитывали семерых детей, и будущая актриса с ранних лет была приучена к труду и ответственности.
Творческие способности Валентины проявились еще в детстве. Она пела частушки, танцевала, читала стихи, позже освоила гитару и играла в струнном оркестре. Родные и знакомые с улыбкой называли ее «артисткой» — это прозвище оказалось пророческим.
После школы Теличкина отправилась в Москву и с первой попытки поступила во ВГИК. Она училась в мастерской Владимира Белокурова, на одном курсе с Екатериной Васильевой. Студенческая жизнь проходила в общежитии, в условиях постоянной нехватки денег. Валентина не только училась, но и помогала сокурсникам в быту — готовила, стирала, делала прически. Учебу во ВГИКе она позже называла настоящим счастьем и даром.
После выпуска актрису приняли в Театр-студию киноактера, где и началась ее профессиональная карьера.
Первое признание и борьба с амплуа
Широкое зрительское внимание пришло к Валентине Теличкиной в 1967 году после выхода фильма Сергея Герасимова «Журналист». Актриса сыграла Валю Королькову — курьера сельской газеты. Изначально режиссер сомневался, подходит ли молодая исполнительница на эту роль, однако его убедила Тамара Макарова. Позднее Теличкина называла ее своей «крестной матерью в кино».
Фильм принес актрисе популярность, но одновременно закрепил за ней определенный типаж. Некоторое время режиссеры предлагали ей схожие образы, что ограничивало творческий диапазон.
Перелом произошел после выхода мелодрамы Бориса Яшина «Осенние свадьбы». Теличкина исполнила главную роль — деревенскую девушку Наташу. Режиссер признавался, что, увидев актрису на пробах, сразу понял: это именно та героиня, которую он искал. Картина позволила Валентине выйти за рамки одного амплуа.
Разноплановые роли Теличкиной и отказ от компромиссов
После «Осенних свадеб» Теличкина начала активно менять экранные образы. Одним из самых смелых экспериментов стала работа в сатирической комедии Леонида Гайдая «Не может быть!», где актриса сыграла женщину, скрывающую от жениха своих детей. Грим был настолько убедительным, что даже близкие знакомые с трудом узнавали артистку.
Запомнились и роли учительниц в фильмах «Портрет жены художника» и «Была не была», а также образ загадочной незнакомки в картине «Где находится нофелет?».
От участия в фильме «Москва слезам не верит» Валентина Теличкина отказалась, как и от роли царицы в картине «Иван Васильевич меняет профессию», посчитав предложенные образы неинтересными для себя. Сама актриса считает одной из самых значимых работ драму Льва Кулиджанова «Незабудки», которую называла «подарком судьбы».
1990-е, «Бригада» и возвращение к зрителю
В 1990-е годы Теличкина снималась реже, появляясь преимущественно в небольших ролях. От телесериалов она долго отказывалась, считая этот формат несоответствующим своим профессиональным принципам. Исключением стала криминальная сага «Бригада», где актриса сыграла мать героя Сергея Безрукова.
В новом веке Валентина Ивановна стала подходить к выбору ролей еще более избирательно. В 2016 году она снялась в фильме Валерия Тодоровского «Большой», сыграв преподавательницу балета. Для подготовки к роли актриса общалась с руководством балетного училища при Большом театре.
Позднее в ее фильмографии появились сериалы «Два силуэта на закате солнца», «Вопреки очевидному», а также фильм «Огород», главная роль в котором изначально писалась под Теличкину. Картина была отмечена Союзом кинематографистов России, а актриса получила награду «Лучшая актриса года».
Живопись как вторая судьба
Кризис 1990-х годов тяжело отразился на актрисе. Отказываясь от низкопробных проектов, она пережила период депрессии. Выход нашелся неожиданно — сын-подросток принес в дом краски и кисти. Живопись стала для Теличкиной сначала терапией, а затем второй профессией.
Сначала актриса расписывала мебель, позже начала создавать картины. Сегодня ее работы выставляются в музеях и галереях, значительная часть полотен посвящена религиозной тематике. Фотографии произведений публикуются в православных изданиях.
Личная жизнь и вера Валентины Теличкиной
До 35 лет Валентина Теличкина была полностью сосредоточена на профессии. Единственным ярким романом стали отношения с актером Геннадием Корольковым, которые не получили продолжения. Мужем актрисы стал архитектор Владимир Гудков. В браке родился сын Иван, который окончил МГИМО и стал юристом. Сегодня актриса — бабушка.
Супруги прожили вместе почти полвека. После смерти мужа Валентина Ивановна тяжело переживала утрату, находя опору в вере, заботе о сыне и внуке.
Валентина Теличкина сегодня
В последние годы Валентина Теличкина ведет сдержанный образ жизни, продолжает работать, но снимается редко и только в тех проектах, которые считает достойными. Она называет себя воцерковленным человеком, регулярно посещает храм, читает богословскую литературу и придерживается простых жизненных правил.
Актриса активно занималась гуманитарной помощью жителям ЛНР и ДНР, жертвуя часть своей пенсии и участвуя в благотворительных инициативах. В интервью она подчеркивает, что считает важным поддерживать людей и сохранять человеческое достоинство — как в жизни, так и в искусстве.