Винил себя в смерти Высоцкого и конфликтовал с руководством театра: характер и судьба Ивана Бортника
Иван Бортник – российский актёр театра и кино со сложным и редким темпераментом. Его не относили к «звёздам» в привычном смысле, но почти каждая его работа становилась событием. Бортник не изображал характеры, а проживал их, наполняя экран и сцену ощущением подлинности, которая притягивала зрителей сильнее внешней эффектности. Какую жизнь прожил Бортник, как умер в скромности и почему винил себя за смерть Высоцкого – в материале «Радио 1».
Детство и юность Ивана Бортника
Иван Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве, в интеллигентной семье, тесно связанной с литературой. Его мать была филологом, работала в Институте мировой литературы и защитила докторскую диссертацию. Отец занимал пост заместителя главного редактора Государственного литературного издательства. В доме ценили книги, язык и культуру, что рано сформировало круг интересов будущего актёра.
Школьные годы Бортника были противоречивыми. Точные науки давались ему тяжело, зато гуманитарные предметы он знал блестяще. Родители отдали сына в музыкальную школу, где он занимался виолончелью, но главным его увлечением постепенно стал театр. При этом значительную роль в формировании характера сыграла дворовая среда: Иван рос среди уличных компаний, знал их законы и интонации, что позже станет важной частью его актёрского инструментария.
После школы он сначала собирался поступать в ГИТИС, но в итоге выбрал Щукинское театральное училище. Учился на курсе Владимира Этуша и окончил его в 1961 году.
Театр на Таганке и тяжёлый характер
Первые шаги в профессии Бортник сделал в Театре имени Гоголя, однако конфликтный характер и прямолинейность привели к разрыву с руководством. Поворотным моментом стало приглашение Юрия Любимова в Театр на Таганке – сцену, с которой будет связана значительная часть его жизни.
На Таганке Иван Бортник быстро стал заметной фигурой. Он был неудобным артистом: резким, честным, не склонным к компромиссам. При этом коллеги знали – он никогда не действует из корысти и не подсиживает других. Показателен случай, когда Бортник отказался от роли Гамлета, узнав, что её хотели забрать у Владимира Высоцкого, с которым его связывала глубокая дружба.
В период смены руководства театра, когда Любимов был отстранён, Анатолий Эфрос высоко оценил талант Бортника. По воспоминаниям современников, Иннокентий Смоктуновский называл его одним из самых сильных актёров труппы.
Кинокарьера: неудачный старт и путь к всенародному признанию
В кино Иван Бортник дебютировал в 1962 году, однако остался недоволен своей первой работой и на несколько лет отошёл от съёмок. Он был требователен к себе и не хотел закрепляться в образе, который считал фальшивым.
Настоящий перелом произошёл в конце 1970-х. В 1979 году вышел многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя», где Бортник сыграл Промокашку. Роль по сценарию была минимальной, почти без текста, но актёр наполнил её живыми интонациями и внутренней драмой. Импровизации Бортника стали ключом к созданию образа, который мгновенно вошёл в историю советского кино.
После этого последовали другие заметные работы. В фильме «Родня» он сыграл Вовчика – болезненно точный и неприятный, но глубоко человеческий образ. Сам актёр считал эту роль одной из лучших в своей фильмографии. Среди значимых работ также «Зеркало для героя», «Мусульманин» и «Антикиллер», где Бортник вновь обращался к сложным, надломленным персонажам.
В 2000 году ему было присвоено звание народного артиста России.
Дружба с Высоцким
Отдельное место в судьбе Ивана Бортника занимает дружба с Владимиром Высоцким. Их объединяло общее дворовое прошлое, любовь к поэзии, театру и крайняя степень внутренней свободы. Бортник не раз прикрывал друга в сложных ситуациях, помогал ему выходить из запоев и оставался рядом в самые тяжёлые периоды.
После смерти Высоцкого Бортник долго не мог оправиться. Он винил себя в том, что не оказался рядом в решающий момент, и это чувство вины сопровождало его до конца жизни. Многие считали, что именно тогда в нём запустился механизм саморазрушения, с которым он боролся всю оставшуюся жизнь.
Личная жизнь Ивана Бортника
В жизни Ивана Бортника было две главные женщины. Его первой большой любовью стала актриса Инна Гулая, отношения с которой были страстными, болезненными и разрушительными. Этот союз не привёл к созданию семьи, а после разрыва Гулая переживала тяжёлый психологический кризис, завершившийся трагически.
Второй и главной опорой актёра стала Татьяна Борзых, не связанная с актёрской профессией. Она стала его женой и прожила с ним до конца жизни, принимая сложный характер мужа, его срывы и зависимости. В этом браке в 1969 году родился сын Фёдор, который выбрал техническую и художественную специальность, не став актёром.
Последние годы и причина смерти актера
В последние годы Бортник всё реже появлялся на сцене и экране. Он отказывался от ролей, которые считал некачественными, жил скромно и замкнуто. Серьёзным ударом стало ухудшение зрения, лишившее его возможности читать – одного из главных удовольствий жизни.
В 2018 году актёр получил перелом шейки бедра и долго находился на лечении. 4 января 2019 года Иван Сергеевич Бортник скончался. Причиной смерти стал тромб. Его похоронили на Троекуровском кладбище.