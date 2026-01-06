06 января 2026, 15:52

Наталья Гвоздикова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Наталья Гвоздикова была замечательной актрисой, способной сыграть любую роль. Но в 2000-х все начали обсуждать не её талант, а личную жизнь. Выяснилось, что муж на протяжении 12 лет изменял ей и жил сразу на две семьи. Женщине пришлось пережить много трудностей, чтобы простить его и восстановить свою репутацию. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Гвоздиковой Карьера Натальи Гвоздиковой Личная жизнь Гвоздиковой Второй брак Наталья Гвоздикова сейчас

Детство и юность Гвоздиковой

«Меня никогда не били, потому что поймать меня было нереально. Я вокруг стола бегала, мама бегала вокруг. Потом я пряталась в туалете и сидела там. Милка проходила мимо и говорила: «Сиди, мама пока сердитая». Проходило время, и она говорила: «Выходи». И я выходила. А папа брал меня за шиворот и тряс, а потом ставил. Для меня это было страшное наказание», – вспоминала актриса.

Карьера Натальи Гвоздиковой

«У меня в «Калине красной» был маленький эпизод. Но прежде, чем я приступила к съёмкам, несколько дней Василий Макарович мне рассказывал о своих замыслах. К этой маленькой роли он меня ответственно готовил», — говорила актриса.

Наталья Гвоздикова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Личная жизнь Гвоздиковой

Второй брак

«Я встречаюсь с вашим мужем, мы вместе уже 12 лет», — сообщила любовница по телефону Наталье.

Наталья Гвоздикова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Наталья Гвоздикова сейчас