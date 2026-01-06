Измена мужа, алкоголь и рукоприкладства: чем шокирует Наталья Гвоздикова, где она сейчас и почему скрывала свою беременность?
Наталья Гвоздикова была замечательной актрисой, способной сыграть любую роль. Но в 2000-х все начали обсуждать не её талант, а личную жизнь. Выяснилось, что муж на протяжении 12 лет изменял ей и жил сразу на две семьи. Женщине пришлось пережить много трудностей, чтобы простить его и восстановить свою репутацию. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность ГвоздиковойНаталья появилась на свет 7 января 1948 года в маленьком городке Борзя, в Читинской области. В семье Фёдора Титовича и Нины Николаевны росла ещё одна дочь – Людмила. Она тоже выбрала актёрский путь и выступала вместе с Аркадием Райкиным в Ленинградском театре миниатюр. В детстве Наташа увлекалась балетом и мечтала танцевать. Однако из-за травмы ей пришлось отказаться от этого. Затем она попробовала себя в спортивной гимнастике, но и там не задержалась надолго.
«Меня никогда не били, потому что поймать меня было нереально. Я вокруг стола бегала, мама бегала вокруг. Потом я пряталась в туалете и сидела там. Милка проходила мимо и говорила: «Сиди, мама пока сердитая». Проходило время, и она говорила: «Выходи». И я выходила. А папа брал меня за шиворот и тряс, а потом ставил. Для меня это было страшное наказание», – вспоминала актриса.
Карьера Натальи ГвоздиковойПосле школы Наталья решила отправиться в Москву, чтобы поступить во ВГИК. В 1971 году она получила диплом и начала свою карьеру в Театре-студии киноактёра, где проработала до 1993 года.
Гвоздикова впервые оказалась на съемочной площадке еще в студенческие годы. Её дебютом стала социальная драма «У озера». Затем она сыграла в детской комедии «Ох уж эта Настя», где исполнила роль старшей сестры главной героини. Также появилась в киноповести «Петр Рябинкин» и лирической комедии «Печки-лавочки». В 1972 году снялась в культовой 4-серийной комедии «Большая перемена», сыграв аспирантку Полину. После этого фильма в её карьере появились работы, которые стали знаковыми для советского кино. Среди них — военный эпос «Дума о Ковпаке» и драма «Калина красная».
«У меня в «Калине красной» был маленький эпизод. Но прежде, чем я приступила к съёмкам, несколько дней Василий Макарович мне рассказывал о своих замыслах. К этой маленькой роли он меня ответственно готовил», — говорила актриса.
В этом же году Гвоздикова сыграла роль Нины Лагутиной, работницы ателье, в мелодраме «Возле этих окон…». Знаковой для неё стала роль Марии Кондратьевой-Кораблевой в криминальном сериале «Рождённая революцией». В драме «Потому что люблю» она перевоплотилась в Веру, жену летчика-испытателя. В конце 70-х на экраны вышли фильмы с её участием: «Преступление», «Последний шанс» и «Мой генерал».
В 80-х и 90-х звезда запомнилась зрителям в психологической драме «Опасные друзья» и международном проекте «Ночь самоубийцы». В 2000-х актриса получила множество новых предложений. В её портфолио появились сказка «За тридевять земель», комедия «Нежданная любовь» и детективная мелодрама «Русская наследница». Следующим значимым проектом в карьере Натальи стал криминальный сериал «Москва. Три вокзала». В 2018 году, после продолжительного перерыва в своей творческой деятельности, знаменитость вернулась на экран, сыграв в криминальной мелодраме «Овраг».
Личная жизнь ГвоздиковойПервым мужем Натальи Гвоздиковой стал Александр, который не имел отношения к киноиндустрии. Ему было сложно принять жизнь актрисы, полную командировок, внимания поклонников и постоянных цветов. Эти трудности сделали их брак недолгим. Женщина всегда говорила, что выходила замуж по любви. Но Александр сильно ревновал. Они прожили вместе всего четыре года. Его родители настаивали на том, чтобы Наталья родила ребенка. Однако мама актрисы посоветовала ей подождать.
Только в 2021 году она решилась открыто рассказать о причинах их расставания. Оказалось, что мужчина злоупотреблял алкоголем и становился агрессивным в пьяном виде, иногда дело доходило до рукоприкладства. Наталья часто искала убежище у друзей, спасаясь от насилия. Родственники мужа пытались уладить конфликты и уговаривали её смириться с его сложным характером. Когда знаменитость забеременела, они настаивали на том, чтобы она сохранила ребенка, но артистка решила прервать беременность. После этого их брак распался менее чем за год. С бывшим Наталья не общается уже много лет.
Второй бракГвоздикова познакомилась с Евгением Жариковым на кастинге, и их первая встреча не задалась. Они даже почти поссорились из-за работы. Но судьба снова свела их на съемках исторической драмы «Рождённая революцией», и между ними разгорелись чувства. Вскоре это привело к серьезным отношениям. На тот момент у Евгения уже были дети от предыдущего брака.
Семейная жизнь не всегда была легкой. В 90-е годы у Евгения завязался роман с журналисткой Татьяной Секридовой, у них появились двое детей — сын Сергей и дочь Екатерина.
«Я встречаюсь с вашим мужем, мы вместе уже 12 лет», — сообщила любовница по телефону Наталье.
Евгений долго боролся с последствиями перелома позвоночника, полученного на съемках. Регулярные госпитализации и операции стали частью его жизни. Во время одной из операций он подхватил инфекцию, а позже врачи диагностировали рак, который стал причиной его ухода из жизни. После ухода мужа Наталья полностью сосредоточилась на семье и творчестве, не думая о том, чтобы начать новую личную жизнь. Сейчас она активно выступает с сольными концертами, делясь с публикой воспоминаниями о своей кинокарьере и читая стихи поэтов Серебряного века, а также произведения Александра Пушкина. В её программах есть и музыкальные номера.
Наталья Гвоздикова сейчасСегодня знаменитость редко появляется на экране. Она признаёт, что роли для актрис её возраста встречаются не так часто. Но даже небольшие эпизоды радуют, потому что желание работать в кино остаётся. В феврале 2024 года Гвоздикова побывала в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба». Выпуск был посвящён 50-летию сериала «Рождённая революцией», актриса поделилась интересными подробностями о создании этого культового проекта. Наталья рассказала, что каждый эпизод основывался на реальных уголовных делах из архивов.
Ещё одно откровение Гвоздиковой — она снималась в последние месяцы работы над сериалом, ожидая ребёнка. Актриса скрывала свою беременность от режиссёра, но правда всё же вскрылась. Всего через 12 дней после завершения съёмок она стала матерью, родив сына.