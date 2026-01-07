07 января 2026, 10:54

Марина Неёлова (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Имя Марины Неёловой давно стало синонимом интеллигентного, глубокого и трагического актёрского искусства. Народная артистка РСФСР, ведущая актриса театра «Современник», она десятилетиями остаётся одной из самых закрытых и одновременно самых уважаемых фигур отечественной культуры. Её экранные и сценические героини всегда вызывают сочувствие — вне зависимости от времени, жанра и обстоятельств. Как сложился жизненный и карьерный путь Неёловой – в материале «Радио 1».





Содержание Детство: балет, живопись и ранний выбор Первые шаги в театре и уход из Театра Моссовета «Современник»: театр на всю жизнь Кино: роли Неёловой, ставшие классикой Телевидение и «Синяя птица» Личная жизнь Марины Неёловой: любовь, боль и выбор тишины Отъезд за границу и возвращение в Россию Позиция Марины Неёловой о событиях современности Как Марина Неёлова живёт сейчас и что с её здоровьем

Детство: балет, живопись и ранний выбор

«Я была вообще артистка с репертуаром. Давно. С пяти лет примерно. Моя мама, когда меня негде было оставить, брала меня с собой на работу. Оставляла в комнате, где ее сослуживцы, куда-то уходила по делам. Когда она возвращалась часа через два, одна и та же картина была. Я стояла на столе, выступала, вокруг меня сидели зрители. И мама моя говорила: «Давно она так?»

— «Да часа полтора», — звучало в ответ. Репертуар у меня был огромный, которым сейчас похвастать не могу».

Первые шаги в театре и уход из Театра Моссовета

Марина Неёлова (фото: РИА Новости)

«Современник»: театр на всю жизнь

Кино: роли Неёловой, ставшие классикой

Марина Неёлова (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Телевидение и «Синяя птица»

Личная жизнь Марины Неёловой: любовь, боль и выбор тишины

«Наше близкое общение с Мариной Неёловой продолжалось более двух лет. Она была старше меня на 16 лет, как и все мои тогдашние подруги. Отчасти потому, что я очень быстро повзрослел. У нас с ней было много общих друзей среди писателей и художников. Она очень неординарная женщина. Вполне возможно, что наш союз опирался и на ощущение нашей исключительности».

«Я почти перестал видеться с Мариной. Расставание становилось практически неизбежным. Поэтому я был полностью уверен, что ребенок, которого она носила, не мог быть моим…».

Марина Неёлова (фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

«Мои ожидания оправдались. Она умная, глубокая, тонкая, образованная, талантливая… Мы очень разные, мы почти все воспринимаем по-разному, много спорим, но при этом очень похожи».

Отъезд за границу и возвращение в Россию

Позиция Марины Неёловой о событиях современности

Владимир Путин и Марина Неёлова (фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

«Мне так не кажется. Театр — это не как в жизни, это не фотография. Театр — это увеличительное стекло. Поэтому про эту тему, эту боль, эти проблемы, которые сегодня есть, можно говорить и другим языком, не обязательно напрямую», – высказалась артистка.

«У нас есть спектакль „Крутой маршрут“, он был поставлен много лет назад. Приходит новый зритель, молодой, многие не знают историю нашей страны, которую нужно знать каждому человеку — про себя, про свой дом. Спектакль уже стал некоей миссией, которая сейчас необходима и звучит особенно остро».

Как Марина Неёлова живёт сейчас и что с её здоровьем