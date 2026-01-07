Достижения.рф

Ушла от Каспарова*, уехала из России, но не предала Родину: как сейчас живёт Марина Неёлова и что её связывает с Путиным?

Марина Неёлова (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Имя Марины Неёловой давно стало синонимом интеллигентного, глубокого и трагического актёрского искусства. Народная артистка РСФСР, ведущая актриса театра «Современник», она десятилетиями остаётся одной из самых закрытых и одновременно самых уважаемых фигур отечественной культуры. Её экранные и сценические героини всегда вызывают сочувствие — вне зависимости от времени, жанра и обстоятельств. Как сложился жизненный и карьерный путь Неёловой – в материале «Радио 1».



Детство: балет, живопись и ранний выбор


Марина Мстиславовна Неёлова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде. Родители не имели отношения к театру или кино, но с детства приучали дочь к искусству. Мать водила Марину на спектакли, отец-фронтовик увлекался живописью и развешивал по дому собственные полотна, написанные акварелью.

Хрупкую девочку в четыре года отдали в балетную школу. Однако уже в старших классах Неёлова начала всерьёз задумываться об актёрской профессии. В 1964 году она подала документы в ЛГИТМиК и поступила на курс Василия Меркурьева и Ирины Мейерхольд.

Позднее актриса с иронией вспоминала, что выступала с детства:
«Я была вообще артистка с репертуаром. Давно. С пяти лет примерно. Моя мама, когда меня негде было оставить, брала меня с собой на работу. Оставляла в комнате, где ее сослуживцы, куда-то уходила по делам. Когда она возвращалась часа через два, одна и та же картина была. Я стояла на столе, выступала, вокруг меня сидели зрители. И мама моя говорила: «Давно она так?»
— «Да часа полтора», — звучало в ответ. Репертуар у меня был огромный, которым сейчас похвастать не могу».

Первые шаги в театре и уход из Театра Моссовета


В 1969 году Марина Мстиславовна получила диплом и была принята в Театр имени Моссовета. Там её сразу назвали «молодой Раневской» — редкий комплимент для начинающей актрисы. Однако работа под руководством Юрия Завадского не сложилась: Неёлова сыграла лишь в одной пьесе и участвовала в постановке Эдварда Радзинского «Турбаза», которую вскоре запретили.

Марина Неёлова (фото: РИА Новости)

Этот этап оказался коротким, но определяющим: актриса искала не титулы, а живую сцену.

«Современник»: театр на всю жизнь


Переломный момент произошёл в 1974 году, когда режиссёр Валерий Фокин пригласил Неёлову в «Современник» на роль в спектакле «Валентин и Валентина» вместо Ирины Акуловой. С этого момента имя Марины Неёловой стало неразрывно связано с легендарным театром.

Она стала одной из немногих актрис, ради которых театр менял репертуарное расписание во время её длительных отъездов во Францию и Нидерланды. В «Современнике» Неёлова сыграла десятки ролей, среди которых — «Собрание сочинений», «Осенняя соната», «Крутой маршрут», «Играем… Шиллера!».

В 2016 году её вклад был отмечен специальным призом ММКФ — «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Константина Станиславского».

Несмотря на возраст, актриса продолжает выходить на сцену и признаётся, что каждый спектакль даётся непросто. Ей не хочется выступать и наносить грим, у неё портится настроение только от одной мысли о приближающемся спектакле. Но все меняется в тот момент, когда она выходит на сцену. А после за кулисами она понимает, что это и было настоящее счастье.

Кино: роли Неёловой, ставшие классикой


В кино Марина Неёлова дебютировала ещё на третьем курсе института. Миниатюрная фигура, немодельный рост (165 см при весе 45 кг) и короткая стрижка не помешали ей сразу привлечь внимание зрителей.

В 1968 году она сыграла сразу три роли в фильме «Старая, старая сказка» вместе с Олегом Далем. Одной из самых известных работ стала картина Георгия Данелии «Осенний марафон». Несмотря на Государственную премию, съёмки сопровождались конфликтами: Данелия спорил с Неёловой из-за образа героини, Наталья Гундарева добилась переписывания сцен, а Галина Волчек отказалась идти на премьеру.

Особое место в фильмографии занимает «Дорогая Елена Сергеевна» Эльдара Рязанова. Режиссёр видел в роли учительницы только Неёлову. Фильм был снят за 22 дня, а сцену купания в Удальцовских прудах актёры вспоминали как тяжёлое испытание. В первый год проката ленту посмотрели 16 миллионов зрителей.

За роль в фильме «Ты у меня одна» (1993) Марина Мстиславовна получила премию «Ника». В начале 90-х эта картина стала примером нового подхода к финансированию кино.

Марина Неёлова (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

После длительного перерыва актриса вернулась на экран в 2017 году в фильме «Карп отмороженный». Её героиня — провинциальная учительница — вновь напомнила зрителям, почему Неёлову называют актрисой «тихой силы». Символичной деталью стала история с карпом, который во время съёмок привык к артистке и в последний день выпрыгнул ей на колени.

Телевидение и «Синяя птица»


В последние годы Неёлова редко появляется в художественном кино, но активно работает на телевидении. Она стала членом жюри конкурса «Синяя птица» и участвовала в нескольких сезонах проекта.

По словам актрисы, она не ожидала увидеть такой уровень мастерства у детей и старается быть максимально честной и беспристрастной.

Личная жизнь Марины Неёловой: любовь, боль и выбор тишины


Марина Неёлова никогда не стремилась к публичности вне сцены. Она не любит торжеств и шумных мероприятий, предпочитая семейный круг и работу.

Первый брак с режиссёром Анатолием Васильевым продлился восемь лет и закончился разрывом без общения. Затем в жизни актрисы появился шахматист Гарри Каспаров*. Разница в возрасте в 16 лет не стала преградой.

Сам Каспаров позже писал:
«Наше близкое общение с Мариной Неёловой продолжалось более двух лет. Она была старше меня на 16 лет, как и все мои тогдашние подруги. Отчасти потому, что я очень быстро повзрослел. У нас с ней было много общих друзей среди писателей и художников. Она очень неординарная женщина. Вполне возможно, что наш союз опирался и на ощущение нашей исключительности».

В 1987 году у Неёловой родилась дочь Ника. Вопрос об отцовстве так и остался предметом слухов. Каспаров говорил:
«Я почти перестал видеться с Мариной. Расставание становилось практически неизбежным. Поэтому я был полностью уверен, что ребенок, которого она носила, не мог быть моим…».

Вторым мужем актрисы стал дипломат Кирилл Геворгян. Этот брак оказался гармоничным: он стал отцом для Ники, а ради службы супругов семья на годы уехала во Францию и Нидерланды. В Россию они вернулись в 2009 году.

Марина Неёлова (фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

О дочери Неёлова говорит с особой теплотой:
«Мои ожидания оправдались. Она умная, глубокая, тонкая, образованная, талантливая… Мы очень разные, мы почти все воспринимаем по-разному, много спорим, но при этом очень похожи».

Отъезд за границу и возвращение в Россию


В конце 1980-х в жизни Марины Неёловой произошёл серьёзный поворот. В 1989 году актриса вместе с супругом, дипломатом Кириллом Геворгяном, покинула Советский Союз. Первые годы семья жила во Франции, позже обосновалась в Нидерландах. Зарубежный период оказался длительным — за границей Неёлова прожила более двух десятилетий.

Несмотря на смену страны, актриса не разрывала связь с российским театром: «Современник» продолжал подстраивать репертуар под её график, что позволяло ей сохранять статус ведущей артистки. Окончательно семья вернулась в Россию в 2009 году.

После возвращения жизнь Неёловой и Геворгяна по-прежнему была связана с международной и культурной средой. В ноябре 2023 года стало известно, что Кирилл Геворгян, занимавший пост вице-президента Международного суда ООН, не был переизбран, в связи с чем продолжил проживание в Гааге.

Именно благодаря дипломатической карьере супруга Марина Неёлова в своё время оказалась знакома с Людмилой Путиной — бывшей супругой президента России Владимира Путина. В 2005 году женщины были замечены во время прогулки по Гааге: актриса показывала гостье город, его живописные районы и организовала лодочную прогулку по каналам.

Позиция Марины Неёловой о событиях современности


В последние годы актриса крайне редко высказывается на общественно-политические темы, предпочитая говорить о театре и культуре. Тем не менее в интервью «Российской газете» Марина Мстиславовна поделилась своим взглядом на вопрос, должен ли театр напрямую отражать актуальные события, включая специальную военную операцию.

Владимир Путин и Марина Неёлова (фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

Неёлова подчеркнула, что не считает прямое высказывание единственно возможной формой художественного разговора.

«Мне так не кажется. Театр — это не как в жизни, это не фотография. Театр — это увеличительное стекло. Поэтому про эту тему, эту боль, эти проблемы, которые сегодня есть, можно говорить и другим языком, не обязательно напрямую», – высказалась артистка.

По её мнению, особую роль сегодня играют спектакли, обращённые к историческому опыту страны. В качестве примера она привела постановку «Крутой маршрут», посвящённую теме политических репрессий в СССР:

«У нас есть спектакль „Крутой маршрут“, он был поставлен много лет назад. Приходит новый зритель, молодой, многие не знают историю нашей страны, которую нужно знать каждому человеку — про себя, про свой дом. Спектакль уже стал некоей миссией, которая сейчас необходима и звучит особенно остро».

Как Марина Неёлова живёт сейчас и что с её здоровьем


Летом 2023 года СМИ сообщили о госпитализации актрисы. У неё диагностировали неинфекционный гастроэнтерит, колит и новообразование в кишечнике. Комментариев Неёлова не давала, но вскоре вернулась на сцену, подтвердив для себя главное: сцена лечит.

Сегодня Марина Мстиславовна остаётся верна театру, участвует в документальном проекте «Предлагаемые обстоятельства», посвящённом жизни «Современника» после ухода Галины Волчек, и продолжает работу в «Синей птице».

*признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова

