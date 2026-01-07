Ушла от Каспарова*, уехала из России, но не предала Родину: как сейчас живёт Марина Неёлова и что её связывает с Путиным?
Имя Марины Неёловой давно стало синонимом интеллигентного, глубокого и трагического актёрского искусства. Народная артистка РСФСР, ведущая актриса театра «Современник», она десятилетиями остаётся одной из самых закрытых и одновременно самых уважаемых фигур отечественной культуры. Её экранные и сценические героини всегда вызывают сочувствие — вне зависимости от времени, жанра и обстоятельств. Как сложился жизненный и карьерный путь Неёловой – в материале «Радио 1».
Детство: балет, живопись и ранний выбор
Марина Мстиславовна Неёлова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде. Родители не имели отношения к театру или кино, но с детства приучали дочь к искусству. Мать водила Марину на спектакли, отец-фронтовик увлекался живописью и развешивал по дому собственные полотна, написанные акварелью.
Хрупкую девочку в четыре года отдали в балетную школу. Однако уже в старших классах Неёлова начала всерьёз задумываться об актёрской профессии. В 1964 году она подала документы в ЛГИТМиК и поступила на курс Василия Меркурьева и Ирины Мейерхольд.
Позднее актриса с иронией вспоминала, что выступала с детства:
«Я была вообще артистка с репертуаром. Давно. С пяти лет примерно. Моя мама, когда меня негде было оставить, брала меня с собой на работу. Оставляла в комнате, где ее сослуживцы, куда-то уходила по делам. Когда она возвращалась часа через два, одна и та же картина была. Я стояла на столе, выступала, вокруг меня сидели зрители. И мама моя говорила: «Давно она так?»
— «Да часа полтора», — звучало в ответ. Репертуар у меня был огромный, которым сейчас похвастать не могу».
Первые шаги в театре и уход из Театра Моссовета
В 1969 году Марина Мстиславовна получила диплом и была принята в Театр имени Моссовета. Там её сразу назвали «молодой Раневской» — редкий комплимент для начинающей актрисы. Однако работа под руководством Юрия Завадского не сложилась: Неёлова сыграла лишь в одной пьесе и участвовала в постановке Эдварда Радзинского «Турбаза», которую вскоре запретили.
Этот этап оказался коротким, но определяющим: актриса искала не титулы, а живую сцену.
«Современник»: театр на всю жизнь
Переломный момент произошёл в 1974 году, когда режиссёр Валерий Фокин пригласил Неёлову в «Современник» на роль в спектакле «Валентин и Валентина» вместо Ирины Акуловой. С этого момента имя Марины Неёловой стало неразрывно связано с легендарным театром.
Она стала одной из немногих актрис, ради которых театр менял репертуарное расписание во время её длительных отъездов во Францию и Нидерланды. В «Современнике» Неёлова сыграла десятки ролей, среди которых — «Собрание сочинений», «Осенняя соната», «Крутой маршрут», «Играем… Шиллера!».
В 2016 году её вклад был отмечен специальным призом ММКФ — «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Константина Станиславского».
Несмотря на возраст, актриса продолжает выходить на сцену и признаётся, что каждый спектакль даётся непросто. Ей не хочется выступать и наносить грим, у неё портится настроение только от одной мысли о приближающемся спектакле. Но все меняется в тот момент, когда она выходит на сцену. А после за кулисами она понимает, что это и было настоящее счастье.
Кино: роли Неёловой, ставшие классикой
В кино Марина Неёлова дебютировала ещё на третьем курсе института. Миниатюрная фигура, немодельный рост (165 см при весе 45 кг) и короткая стрижка не помешали ей сразу привлечь внимание зрителей.
В 1968 году она сыграла сразу три роли в фильме «Старая, старая сказка» вместе с Олегом Далем. Одной из самых известных работ стала картина Георгия Данелии «Осенний марафон». Несмотря на Государственную премию, съёмки сопровождались конфликтами: Данелия спорил с Неёловой из-за образа героини, Наталья Гундарева добилась переписывания сцен, а Галина Волчек отказалась идти на премьеру.
Особое место в фильмографии занимает «Дорогая Елена Сергеевна» Эльдара Рязанова. Режиссёр видел в роли учительницы только Неёлову. Фильм был снят за 22 дня, а сцену купания в Удальцовских прудах актёры вспоминали как тяжёлое испытание. В первый год проката ленту посмотрели 16 миллионов зрителей.
За роль в фильме «Ты у меня одна» (1993) Марина Мстиславовна получила премию «Ника». В начале 90-х эта картина стала примером нового подхода к финансированию кино.
После длительного перерыва актриса вернулась на экран в 2017 году в фильме «Карп отмороженный». Её героиня — провинциальная учительница — вновь напомнила зрителям, почему Неёлову называют актрисой «тихой силы». Символичной деталью стала история с карпом, который во время съёмок привык к артистке и в последний день выпрыгнул ей на колени.
Телевидение и «Синяя птица»
В последние годы Неёлова редко появляется в художественном кино, но активно работает на телевидении. Она стала членом жюри конкурса «Синяя птица» и участвовала в нескольких сезонах проекта.
По словам актрисы, она не ожидала увидеть такой уровень мастерства у детей и старается быть максимально честной и беспристрастной.
Личная жизнь Марины Неёловой: любовь, боль и выбор тишины
Марина Неёлова никогда не стремилась к публичности вне сцены. Она не любит торжеств и шумных мероприятий, предпочитая семейный круг и работу.
Первый брак с режиссёром Анатолием Васильевым продлился восемь лет и закончился разрывом без общения. Затем в жизни актрисы появился шахматист Гарри Каспаров*. Разница в возрасте в 16 лет не стала преградой.
Сам Каспаров позже писал:
«Наше близкое общение с Мариной Неёловой продолжалось более двух лет. Она была старше меня на 16 лет, как и все мои тогдашние подруги. Отчасти потому, что я очень быстро повзрослел. У нас с ней было много общих друзей среди писателей и художников. Она очень неординарная женщина. Вполне возможно, что наш союз опирался и на ощущение нашей исключительности».
В 1987 году у Неёловой родилась дочь Ника. Вопрос об отцовстве так и остался предметом слухов. Каспаров говорил:
«Я почти перестал видеться с Мариной. Расставание становилось практически неизбежным. Поэтому я был полностью уверен, что ребенок, которого она носила, не мог быть моим…».
Вторым мужем актрисы стал дипломат Кирилл Геворгян. Этот брак оказался гармоничным: он стал отцом для Ники, а ради службы супругов семья на годы уехала во Францию и Нидерланды. В Россию они вернулись в 2009 году.
О дочери Неёлова говорит с особой теплотой:
«Мои ожидания оправдались. Она умная, глубокая, тонкая, образованная, талантливая… Мы очень разные, мы почти все воспринимаем по-разному, много спорим, но при этом очень похожи».
Отъезд за границу и возвращение в Россию
В конце 1980-х в жизни Марины Неёловой произошёл серьёзный поворот. В 1989 году актриса вместе с супругом, дипломатом Кириллом Геворгяном, покинула Советский Союз. Первые годы семья жила во Франции, позже обосновалась в Нидерландах. Зарубежный период оказался длительным — за границей Неёлова прожила более двух десятилетий.
Несмотря на смену страны, актриса не разрывала связь с российским театром: «Современник» продолжал подстраивать репертуар под её график, что позволяло ей сохранять статус ведущей артистки. Окончательно семья вернулась в Россию в 2009 году.
После возвращения жизнь Неёловой и Геворгяна по-прежнему была связана с международной и культурной средой. В ноябре 2023 года стало известно, что Кирилл Геворгян, занимавший пост вице-президента Международного суда ООН, не был переизбран, в связи с чем продолжил проживание в Гааге.
Именно благодаря дипломатической карьере супруга Марина Неёлова в своё время оказалась знакома с Людмилой Путиной — бывшей супругой президента России Владимира Путина. В 2005 году женщины были замечены во время прогулки по Гааге: актриса показывала гостье город, его живописные районы и организовала лодочную прогулку по каналам.
Позиция Марины Неёловой о событиях современности
В последние годы актриса крайне редко высказывается на общественно-политические темы, предпочитая говорить о театре и культуре. Тем не менее в интервью «Российской газете» Марина Мстиславовна поделилась своим взглядом на вопрос, должен ли театр напрямую отражать актуальные события, включая специальную военную операцию.
Неёлова подчеркнула, что не считает прямое высказывание единственно возможной формой художественного разговора.
«Мне так не кажется. Театр — это не как в жизни, это не фотография. Театр — это увеличительное стекло. Поэтому про эту тему, эту боль, эти проблемы, которые сегодня есть, можно говорить и другим языком, не обязательно напрямую», – высказалась артистка.
По её мнению, особую роль сегодня играют спектакли, обращённые к историческому опыту страны. В качестве примера она привела постановку «Крутой маршрут», посвящённую теме политических репрессий в СССР:
«У нас есть спектакль „Крутой маршрут“, он был поставлен много лет назад. Приходит новый зритель, молодой, многие не знают историю нашей страны, которую нужно знать каждому человеку — про себя, про свой дом. Спектакль уже стал некоей миссией, которая сейчас необходима и звучит особенно остро».
Как Марина Неёлова живёт сейчас и что с её здоровьем
Летом 2023 года СМИ сообщили о госпитализации актрисы. У неё диагностировали неинфекционный гастроэнтерит, колит и новообразование в кишечнике. Комментариев Неёлова не давала, но вскоре вернулась на сцену, подтвердив для себя главное: сцена лечит.
Сегодня Марина Мстиславовна остаётся верна театру, участвует в документальном проекте «Предлагаемые обстоятельства», посвящённом жизни «Современника» после ухода Галины Волчек, и продолжает работу в «Синей птице».