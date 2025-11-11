«Коробка воспоминаний»: друзья и коллеги открыли необычный памятник Ширвиндту в Москве. Кто пришел на кладбище и что сказал сын актера?
На Новодевичьем кладбище открыли памятник знаменитому актёру, режиссёру и педагогу Александру Ширвиндту. В мероприятии приняли участие многочисленные близкие, друзья и коллеги артиста, которые пришли, чтобы отдать дань уважения выдающемуся мастеру. О деталях церемонии открытия памятника — в материале «Радио 1».
Как создавался памятник Александру Ширвиндту
Автором памятника стал Андрей Налич, который работал над проектом вместе со своим сыном Петром. Монумент получился уникальным и символичным: на пьедестале предусмотрена ниша, куда коллеги из Театра сатиры поместили «коробку воспоминаний». В ней хранятся личные вещи Александра Ширвиндта, связанные с его театральной деятельностью.
Этот жест стал символом любви коллег и характерного для Ширвиндта чувства юмора. Скульпторы стремились запечатлеть в памятнике лёгкость и иронию, отказавшись от мрачных элементов, типичных для традиционных надгробий.
Реакция семьи Ширвиндта на памятник
Наталья Белоусова выразила одобрила работу скульпторов, отметив, что результат полностью соответствует вкусам ее мужа. Сын маэстро, Михаил Ширвиндт, в своём блоге опубликовал фотографии памятника и сообщил, что семья полностью удовлетворена результатом.
«Открыли вчера памятник папе на Новодевичьем кладбище. Полтора года над ним трудился замечательный скульптор Андрей Налич. И нам, и друзьям он очень нравится. Но, наверняка, есть те, у кого, как всегда, другое мнение. В данном случае, я его читать не хочу. Поэтому, извините, но комментарии убираю», — написал Михаил.
Его публикация вызвала широкий отклик у подписчиков: тысячи пользователей поставили лайки под публикацией.
«Коробка воспоминаний» как символ
Поместить личные вещи режиссера в постамент — это трогательный жест, который добавляет памятнику особую теплоту. Среди этих предметов, помимо клоунского носа из спектакля «Где мы?», где артист исполнил свою последнюю роль на сцене, есть сценарные заметки, театральные фотографии и небольшие сувениры, сопровождавшие Александра Анатольевича в его гастрольных поездках.
Эти элементы превращают мемориал в живую историю, напоминая, что искусство и память не являются чем-то холодным и каменным, а представляют собой часть человеческих отношений, где всегда есть место любви и шутке.
Кто пришел на церемонию открытия памятника Александру Ширвиндту
Среди гостей на церемонии присутствовали известные деятели театра и кино: Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Геннадий Хазанов, Александр Олешко, Евгений Герасимов, Фёдор Добронравов, Алёна Яковлева, Елена Подкаминская и многие другие. Те, кто знал Александра Ширвиндта лично, с теплотой и признательностью вспоминали маэстро, отмечая его тонкий юмор, глубокую мудрость и редкое человеческое обаяние.
Художественный руководитель театра «Эстрады» Геннадий Хазанов, следуя традициям, принес на могилу своего друга ведро вина и закуски, так как, по его словам, Ширвиндт не любил гостей без подарков.
На открытии памятника Александру Анатольевичу присутствовал и внебрачный сын артиста — Федор Лукьянов. Он, находясь на мероприятии, старался держаться в тени, предоставив возможность провести церемонию открытия мемориала своему единокровному брату Михаилу.
О том, что у народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта помимо официального сына Михаила есть и внебрачный сын Федор, широкой публике сообщила коллега Ширвиндта по театру «Сатира» Наталья Селезнева.
По ее словам, Александр Анатольевич через своих друзей, в основном через Михаила Державина, старался помогать Федору и его матери. Все друзья знали о существовании Феди, но не раскрывали эту информацию, чтобы не огорчать официальную супругу Ширвиндта Наталью.
Александр Ширвиндт скончался в марте 2024 года в возрасте 89 лет. В соответствии с его последней волей, тело артиста было кремировано. Урну с прахом похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с такими выдающимися деятелями культуры, как Василий Лановой, Георгий Данелия, Олег Табаков и Галина Волчек.