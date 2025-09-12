«Им это аукнется»: Михаил Ширвиндт обвинил «запретителей» в давлении на Пугачёву
Михаил Ширвиндт объяснил, почему Алла Пугачёва уехала из России
Телеведущий Михаил Ширвиндт прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой после её интервью. Он заявил, что певицу «выдавили» из России определённые силы. Об этом телеведущий рассказал в личном блоге.
Ширвиндт выразил уверенность, что Пугачёву вынудили уехать из России.
«Знаете, что я скажу – это ужасно! Человек выдающегося таланта, звезда Советского Союза, звезда России Алла Пугачёва вынуждена была покинуть Родину. Её выдавили те, кто всё время запрещает, наказывает, осуждает. Эти запретители не подозревают, что это вредит их карме», — высказался Михаил.Телеведущий добавил, что таким личностям в будущем всё аукнется. Кроме того, Ширвиндт отметил, что все, кто способствовал отъезду артистки забыли о понятиях благородства, великодушия, доброты и милосердия.
