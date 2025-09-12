«Им это аукнется»: Михаил Ширвиндт обвинил «запретителей» в давлении на Пугачёву

12 сентября 2025, 17:34

Михаил Ширвиндт объяснил, почему Алла Пугачёва уехала из России

Михаил Ширвиндт (Фото: Instagram* @shirvindt)

Телеведущий Михаил Ширвиндт прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой после её интервью. Он заявил, что певицу «выдавили» из России определённые силы. Об этом телеведущий рассказал в личном блоге.





Ширвиндт выразил уверенность, что Пугачёву вынудили уехать из России.

«Знаете, что я скажу – это ужасно! Человек выдающегося таланта, звезда Советского Союза, звезда России Алла Пугачёва вынуждена была покинуть Родину. Её выдавили те, кто всё время запрещает, наказывает, осуждает. Эти запретители не подозревают, что это вредит их карме», — высказался Михаил.

