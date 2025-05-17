«Шура смалодушничал»: как Александр Ширвиндт относился к внебрачному сыну

После смерти Александра Ширвиндта нагрянула волна слухов о его внебрачном ребенке, которого он официально не признавал до конца своих дней. При этом их внешнее сходство, пишет «7Дней», отмечала толпа на похоронах народного артиста, заметив Федора Лукьянова возле гроба.