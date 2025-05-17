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«Шура смалодушничал»: как Александр Ширвиндт относился к внебрачному сыну

Александр Ширвиндт почти не участвовал в жизни внебрачного сына
Александр Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Александр Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

После смерти Александра Ширвиндта нагрянула волна слухов о его внебрачном ребенке, которого он официально не признавал до конца своих дней. При этом их внешнее сходство, пишет «7Дней», отмечала толпа на похоронах народного артиста, заметив Федора Лукьянова возле гроба.
Об этой ситуации мало что известно, однако подробностями все же поделилась одна знаменитость.
«Она [жена Ширвиндта Наталья Белоусова] очень жестоко поступила по отношению к Феде Лукьянову. Он не бывал у них в доме. Это было неправильно. И Шура что-то смалодушничал», — высказалась Наталья Селезнева.
Также она добавила, что Александр Ширвиндт все же присутствовал в жизни второго сына. К примеру, передавал ему одежду с гастролей.
«Мишка Державин с гастролей в свой чемодан закладывалдля него вещички: колготки, маечки, трусики. Шура не мог это привести. Давал Мишке, потом забирал, - рассказала актриса на шоу «Малахов».
Сам Федор Лукьянов, ставший репортером, не пытается добиться популярности на имени возможного отца. Его мать, Марина Лукьянова, также об этом не распространяется.
«Свою частную жизнь я не обсуждаю в СМИ. Слухи для того и есть, чтобы распространяться», — заявил журналист.
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«Я уже полдня вот так рыдаю, не могу успокоиться»: лишившаяся кистей рук Маргарита Грачева попала в аварию
Телеведущая Маргарита Грачева попала в аварию
17 мая 2025, 17:20

Маргарита Грачева (Фото: Инстаграм* @margoritka1211)

Телеведущая Маргарита Грачева призналась, что осталась без машины.
Ведущая программы «Близкие люди» счастлива во втором браке, с бизнесменом Максимом Андрющенко. Мужчина относится к старшим сыновьям возлюбленной как к родным. От второго мужа Маргарита родила сына и дочь.

Со слов телеведущей, с утра у старшего сына планировалось командное выступление на льду. Дмитрий не сказал маме, что приехать надо было на час раньше. Сын Грачевой сел в машину и не успел закрыть дверь, когда Маргарита начала движение. В итоге дверь зацепилась за машину мужа телеведущей и ее «вывернуло».

«Понимаю, что просто не справляюсь, слишком много обязательств: окончание школы, последний день реалити, завтра выпускной у Данилы, сегодня соревнования у Димы, нужно было снять сегодня рекламу, в воскресенье день рождения Арины и надо все подготовить, а вечером после ее дня рождения мне в аэропорт, и в Москве тоже важные дела», — рассказала Грачева в соцсетях.

После инцидента дверь авто больше не закрывалась. Грачева расплакалась из-за страха подвести других людей. Она волновалась за сына, который должен был представлять школу на соревнованиях. Дмитрия отправили на такси, уточнила Маргарита.

«Я уже полдня вот так рыдаю, не могу успокоиться вообще. <...> Он (сын Грачевой) приехал и сразу побежал на лед катать программу. Он тоже был весь в слезах, так как понимал, что он дверь не успел закрыть и не проконтролировал время», — откровенничала телеведущая.

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Звезда «Кривого зеркала» объяснил, почему набрал вес: «У меня проснулся жор»
Юморист Александр Морозов признался, что набрал вес после удаления аппендикса
17 мая 2025, 16:53

Александр Морозов (Фото: Инстаграм* @morozov_artist)

Артист Александр Морозов рассказал, что набрал вес после удаления аппендикса.
Звезда программы «Кривое зеркало» появился в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой». В разговоре с телеведущей комик рассказал про свое вес.

Александр отметил, что родители часто баловали его едой в детстве. Они угощали артиста бутербродами с икрой, шоколадом. Помимо прочего, мама Морозова трудилась в столовой, из-за чего ее сын часто получал различные угощения.

Но, по словам актера, до пяти лет аппетит у него не был таким сильным. Выяснилось, что Алексндр стал больше есть после перенесенной операции: у Морозова случился аппендицит, спровоцированный продуктом.

«После того, как меня выписали из больницы и привезли домой, первое, что я сделал — половником схомячил всю кастрюлю лапши с курицей. У меня проснулся жор. Я помню лежал в кровати после «Спокойной ночи, малыши» и орал: «Бабуль, дай бутербродик!» А она счастливая мчалась на кухню. И через полгода я стал мальчиком с большими пухлыми щеками», — откровенничал актер.

Напомним, что в 2019 году Морозов перенес операцию по шунтированию желудка для снижения веса. После этого Александр похудел на 80 килограмм.

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#похудение
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«Это ненормально. Меня это бесит»: Елена Ваенга заставляет сына работать в огороде, мальчик бунтует
Елена Ваенга опубликовала видео с семьей в огороде
17 мая 2025, 16:33

Елена Ваенга с сыном Иваном (Фото: Инстаграм* @vaengaofficial)

Певица Елена Ваенга показала, как ее 12-лений сын Иван работает в огороде.
Артистка опубликовала ролик, на котором ее подросший сын стоит возле грядки. Мальчик возмущается и просит маму его не снимать.

«Когда ты говоришь, что не выложишь, а потом выкладываешь — это ненормально. Меня это бесит», — возмутился сын исполнительницы.

Певица сказала Ивану, что пошлет видео в личные сообщения своему знакомому. Однако сын Елены не верит и пытается скрыть лицо.

«Что ты выдираешь все-таки? Какой причесон! Господин Курт Кобейн, вы не могли бы на меня посмотреть?», — обратилась Ваенга к Ивану.

Исполнительница хита «Курю» похвалила сына за то, что он полет грядки. Она попросила Ивана не пропускать сорняки. Потом Елена показала, как в огороде трудится ее супруг Роман Садырбаев.

«А что делает твой отец? Твой отец дырки под тыквы сажает. Молодец», — подчеркнула Ваенга.

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#певица
#мальчик
#сын
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Покинувший Россию режиссёр Кирилл Серебренников получил высшую награду Франции
Режиссёра Кирилла Серебренникова наградили во Франции орденом Почётного легиона
17 мая 2025, 16:17

Кирилл Серебренников (фото: Instagram* @kirillserebrennikov)

Покинувший Россию режиссёр Кирилл Серебренников получил высшую награду Франции – орден Почётного легиона. Его кинематографисту вручила лично министр культуры страны Рашида Дати.
Вручая орден, политик отметила вклад Серебренникова в кинематограф, театр, оперу, а также указала на его участие в Каннском кинофестивале.

«Ваше участие в культурной жизни Франции крайне важно», — привёл слова министра Серебренников в своём личном блоге.
В ответной речи режиссёр указал на важность поддержания культурных связей между Россией и Европой.

На 78-м Каннском кинофестивале Серебренников представит свой новый полнометражный фильм под названием «Исчезновение Йозефа Менгеле». Главную роль в картине исполнил звезда «Бесславных ублюдков», немецкий актёр Аугуст Диль.

Напомним, что Серебренников покинул Россию после начала СВО. С тех пор он проживает в Европе.

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Задолжавшая налоговой Елена Темникова продала роскошный особняк в Подмосковье
17 мая 2025, 16:13

Елена Темникова (Фото: Telegram @temnikovalive)

Певица Елена Темникова продала коттедж в Подмосковье на фоне новостей о крупных долгах перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что бывшая солистка группы SEREBRO продала роскошный дом в подмосковном посёлке «Усадьба Жодочи» за 95 миллионов рублей.

Выяснилось, что Темникова выставила на продажу особняк площадью 504 квадратных местра на участке в 17 соток ещё в середине июня прошлого года. Уже спустя четыре месяца ей удалось найти покупателей.

В трёхэтажном доме с шестью спальнями, террасой и паркингом на пять автомобилей установлена новейшая система охраны и функция «умный дом». Проект особняка и дизайн интерьеров разрабатывался немецкими специалистами.

Есть сведения, что продажа дома связана с финансовыми проблемами мужа певицы бизнесмена Дмитрия Сергеева, на которого наложили арест после исков банка. В настоящее время он должен порядка 800 тысяч рублей.

Сама Темникова тоже в долгах – она должна налоговой почти два миллиона рублей.

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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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