«Шура смалодушничал»: как Александр Ширвиндт относился к внебрачному сыну

Александр Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
После смерти Александра Ширвиндта нагрянула волна слухов о его внебрачном ребенке, которого он официально не признавал до конца своих дней. При этом их внешнее сходство, пишет «7Дней», отмечала толпа на похоронах народного артиста, заметив Федора Лукьянова возле гроба.
Об этой ситуации мало что известно, однако подробностями все же поделилась одна знаменитость.
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«Она [жена Ширвиндта Наталья Белоусова] очень жестоко поступила по отношению к Феде Лукьянову. Он не бывал у них в доме. Это было неправильно. И Шура что-то смалодушничал», — высказалась Наталья Селезнева.Также она добавила, что Александр Ширвиндт все же присутствовал в жизни второго сына. К примеру, передавал ему одежду с гастролей.
«Мишка Державин с гастролей в свой чемодан закладывалдля него вещички: колготки, маечки, трусики. Шура не мог это привести. Давал Мишке, потом забирал, - рассказала актриса на шоу «Малахов».Сам Федор Лукьянов, ставший репортером, не пытается добиться популярности на имени возможного отца. Его мать, Марина Лукьянова, также об этом не распространяется.
«Свою частную жизнь я не обсуждаю в СМИ. Слухи для того и есть, чтобы распространяться», — заявил журналист.Читайте также:
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Лидия Пономарева