Оставил след в искусстве и всю жизнь любил только одну женщину: каким был Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
15 марта 2024 года легенда театра и кино Александр Ширвиндт ушёл из жизни. Актера любили за искрометные шутки, безупречные манеры и стиль настоящего джентльмена. А еще за невероятное обаяние, которое сделало его покорителем дамских сердец.
О том, как сложилась жизнь мэтра, расскажет редакция «Радио 1».
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Его отец работал педагогом и скрипачом, а мать была актрисой, впоследствии стала главным редактором концертного отдела Московской филармонии.
Родители мечтали, что их сын станет музыкантом, поэтому Александра отдали в музыкальную школу. В детстве Ширвиндт не понимал, нравятся ли ему занятия музыкой, но при этом посещал все занятия. После пятого класса мальчика отчислили с пометкой «непригоден».
Вскоре стало ясно, что Александру больше нравится актёрское дело. Дом семьи регулярно посещали известные личности в сфере искусства. После окончания школы Ширвиндт подал документы в Театральное училище им. Щукина. Он поступил в 1950 году и был принят на актёрский курс Веры Львовой.
В 1956 году молодой человек с отличием окончил театральный институт, после чего попал в труппу Театра-студии киноактёра, но Александр пробыл там не долго.
Спустя год он попал в Московский театр «Ленком», где началась его знаменитая карьера. Артист проработал там до 1968 года, сыграв во многих знаменитых постановках, таких как «Чайка», «104 страницы про любовь», «Опасный возраст» и других.
В 1968 году Ширвиндт перешёл работать в театр на Малой Бронной. Его главными спектаклями на сцене театра стали «Ромео и Джульетта», «Как вам это понравится». Спустя несколько лет Александр стал служить в Московском театре Сатиры, где сначала он работал в качестве актёра, а после стал режиссёром.
Именно Театр сатиры стал для Ширвиндта вторым домом, в котором он до последнего выходил на сцену. Множество звездных ролей было сыграно в этот период — «Ревизор», «Горе от ума», «Безумный день».
Согласно мнению многих экспертов, расцвет художественного учреждения пришёлся именно на то время, когда в нём работал Александр Ширвиндт. По этой причине ему в 2000 году предложили стать художественным руководителем театра, хотя он фактически был им до этого. В 2015 году Театр сатиры стал одним из самых посещаемых — за год в нём побывали практически три миллиона зрителей.
В 2021 году Александр Анатольевич покинул пост худрука Театра сатиры, из-за проблем со здоровьем. На общем собрании труппы представили нового худрука Сергея Газарова, президентом избрали Ширвиндта.
Дебют Александра в кино произошел в 1956 году в комедии «Она вас любит», где актер сыграл эпизодическую роль. В 1967 году Ширвиндт снялся в картине «Майор Вихрь». Одним из главных фильмов в своей карьере артист считал легендарную «Иронию судьбы, или С лёгким паром!». Режиссер Эльдар Рязанов после приглашал мэтра поработать в «Вокзале для двоих» и «Забытой мелодии для флейты».
Легендарный фильм «Трое в лодке, не считая собаки» не приобрел бы такую известность, если бы не знаменитое трио Ширвиндт, Державин и Миронов. Одно из последних появлений артиста на экране произошло в картине Людмилы Гурченко «Пёстрые сумерки» в 2009 году, где он сыграл джазового пианиста.
С любовью всей своей жизни Александр Ширвиндт познакомился еще в школьные годы. Нередко будущий артист приезжал в гости в дачный поселок НИЛ. В один из таких приездов 17-летний Саша обратил внимание на соседку — обаятельную и красивую. Ее звали Наталья Белоусова, для родных просто Тата. Как спустя много лет расскажет сам актер, сначала я ходил пить молоко у коровы, которую держали соседи, а потом обратил внимание на владелицу рогатого животного.
В 1951 году начался школьный роман Александра Ширвиндта и Натальи Белоусовой. В окружении молодого человека, которого друзья считали ветреным, не верили, что этот роман продлится долго, но, вернувшись в Москву, пара продолжила встречаться. Вместе они решали, куда пойти учиться, болели друг за друга перед поступлением. Прежде чем узаконить отношения влюбленные встречались шесть лет.
В 1957 году Александр и Наталья поженились. В 1958 году у них родился сын — Михаил Ширвиндт.
Несмотря на то что денег не хватало, молодые были счастливы. Ширвиндт постоянно писал любимой супруге письма, в которых рассказывал, как скучает, когда она рано уходила из дома или как он любит ее с малышом.
Примечательно, что в книге Татьяны Егоровой «Андрей Миронов и я» актриса заявила, что в Ширвиндта были влюблены все женщины Театра сатиры и даже жена главного режиссера, благодаря которой он и получал свои значимые роли.
Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова прожили вместе почти 70 лет. Любимая Тата была рядом с мэтром до самого конца. Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.
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Биография Александра Ширвиндта
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Его отец работал педагогом и скрипачом, а мать была актрисой, впоследствии стала главным редактором концертного отдела Московской филармонии.
Родители мечтали, что их сын станет музыкантом, поэтому Александра отдали в музыкальную школу. В детстве Ширвиндт не понимал, нравятся ли ему занятия музыкой, но при этом посещал все занятия. После пятого класса мальчика отчислили с пометкой «непригоден».
Вскоре стало ясно, что Александру больше нравится актёрское дело. Дом семьи регулярно посещали известные личности в сфере искусства. После окончания школы Ширвиндт подал документы в Театральное училище им. Щукина. Он поступил в 1950 году и был принят на актёрский курс Веры Львовой.
Карьера Александра Ширвиндта в театре
В 1956 году молодой человек с отличием окончил театральный институт, после чего попал в труппу Театра-студии киноактёра, но Александр пробыл там не долго.
Спустя год он попал в Московский театр «Ленком», где началась его знаменитая карьера. Артист проработал там до 1968 года, сыграв во многих знаменитых постановках, таких как «Чайка», «104 страницы про любовь», «Опасный возраст» и других.
В 1968 году Ширвиндт перешёл работать в театр на Малой Бронной. Его главными спектаклями на сцене театра стали «Ромео и Джульетта», «Как вам это понравится». Спустя несколько лет Александр стал служить в Московском театре Сатиры, где сначала он работал в качестве актёра, а после стал режиссёром.
Именно Театр сатиры стал для Ширвиндта вторым домом, в котором он до последнего выходил на сцену. Множество звездных ролей было сыграно в этот период — «Ревизор», «Горе от ума», «Безумный день».
Согласно мнению многих экспертов, расцвет художественного учреждения пришёлся именно на то время, когда в нём работал Александр Ширвиндт. По этой причине ему в 2000 году предложили стать художественным руководителем театра, хотя он фактически был им до этого. В 2015 году Театр сатиры стал одним из самых посещаемых — за год в нём побывали практически три миллиона зрителей.
В 2021 году Александр Анатольевич покинул пост худрука Театра сатиры, из-за проблем со здоровьем. На общем собрании труппы представили нового худрука Сергея Газарова, президентом избрали Ширвиндта.
Александр Ширвиндт (Фото: Инстаграм* @shirvindt)
Роли Александра Ширвиндта в кино
Дебют Александра в кино произошел в 1956 году в комедии «Она вас любит», где актер сыграл эпизодическую роль. В 1967 году Ширвиндт снялся в картине «Майор Вихрь». Одним из главных фильмов в своей карьере артист считал легендарную «Иронию судьбы, или С лёгким паром!». Режиссер Эльдар Рязанов после приглашал мэтра поработать в «Вокзале для двоих» и «Забытой мелодии для флейты».
Легендарный фильм «Трое в лодке, не считая собаки» не приобрел бы такую известность, если бы не знаменитое трио Ширвиндт, Державин и Миронов. Одно из последних появлений артиста на экране произошло в картине Людмилы Гурченко «Пёстрые сумерки» в 2009 году, где он сыграл джазового пианиста.
Личная жизнь Александра Ширвиндта
С любовью всей своей жизни Александр Ширвиндт познакомился еще в школьные годы. Нередко будущий артист приезжал в гости в дачный поселок НИЛ. В один из таких приездов 17-летний Саша обратил внимание на соседку — обаятельную и красивую. Ее звали Наталья Белоусова, для родных просто Тата. Как спустя много лет расскажет сам актер, сначала я ходил пить молоко у коровы, которую держали соседи, а потом обратил внимание на владелицу рогатого животного.
«Я влюбился впервые не в девушку, а в корову. У моей будущей жены на даче была корова. И я обожаю молоко до сих пор. А женился потому, что меня этим молоком угощали. Я влюбился в корову и попутно в будущую жену. Как только я женился, корову отняли. Советская власть. И вот я остался с женой, без коровы. И до сих пор мы живем без коровы. Сейчас вот появилась какая-то маленькая надежда… Если б было чем кормить, я бы купил корову. Чтобы замкнуть круг своей влюбленности», — пошутил мэтр.
В 1951 году начался школьный роман Александра Ширвиндта и Натальи Белоусовой. В окружении молодого человека, которого друзья считали ветреным, не верили, что этот роман продлится долго, но, вернувшись в Москву, пара продолжила встречаться. Вместе они решали, куда пойти учиться, болели друг за друга перед поступлением. Прежде чем узаконить отношения влюбленные встречались шесть лет.
В 1957 году Александр и Наталья поженились. В 1958 году у них родился сын — Михаил Ширвиндт.
Александр Ширвиндт с сыном Михаилом (Фото: Инстаграм* @shirvindt)
Несмотря на то что денег не хватало, молодые были счастливы. Ширвиндт постоянно писал любимой супруге письма, в которых рассказывал, как скучает, когда она рано уходила из дома или как он любит ее с малышом.
Примечательно, что в книге Татьяны Егоровой «Андрей Миронов и я» актриса заявила, что в Ширвиндта были влюблены все женщины Театра сатиры и даже жена главного режиссера, благодаря которой он и получал свои значимые роли.
«Егорова — женщина талантливая, но больная. Я испортил жизнь только одной женщине. Не думаю, что вся эта беготня по женщинам приводит к чему-нибудь хорошему. Нет, бывает, конечно, что люди методом проб и ошибок находят друг друга, и на них обрушивается счастье. Но такие случаи можно пересчитать по пальцам», — комментировал ситуацию артист.
Александр Ширвиндт с супругой (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова прожили вместе почти 70 лет. Любимая Тата была рядом с мэтром до самого конца. Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.
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