Оставил след в искусстве и всю жизнь любил только одну женщину: каким был Александр Ширвиндт

15 марта Евгению Цыганову исполняется 46 лет. Одни осуждают актера за его «одинаковость», другие же, наоборот, видят в его работах «необычную магию». Стоит отметить, что многие обсуждают личную жизнь артиста, вспоминая многочисленные романы и семерых брошенных детей.