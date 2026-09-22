Мария Захарова назвала хаосом историю с концертом Канье Уэста в Петербурге
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv и прокомментировала историю с концертом Канье Уэста.
Захарова заявила, что концерт не согласовали, потому что организаторы даже не подали заявку.
«Я не могу сказать слово «организовывать». Затеяли. Потому что там, по-моему, от организации нет ничего, ни одной буквы из этого слова. Организация — от слова «организовывать», да? А здесь какой-то хаос, никто ничего понять не может. Какое-то всё рваное, какое-то всё невнятное, какое-то всё мутное», — отметила Мария Владимировна.Она задала вопрос, зачем организаторы изначально выбрали такого исполнителя, в песнях которого звучала нелицеприятная строчка в адрес России. По её словам, в год 80-летия Победы, именно 8 мая, в США вышел клип этого рэпера.
«Он в припеве, в каждом припеве, поёт здравицу, прости Господи, Гитлеру прямо вот этими нацистскими словами. А в конце использует выступление, прямое выступление Гитлера в качестве аудиофайла, вмонтированного в клип, в песню тридцатых годов, второй половины тридцатых годов», — подчеркнула представитель МИД.Этот же артист, по словам дипломата, продаёт майки и мерч со свастикой и не скрывает этого. Захарова заявила, что у людей есть повод задать вопрос о том, что происходит. Она напомнила, что речь идёт о Санкт-Петербурге, который был блокадным Ленинградом, и спросила, извинился ли исполнитель перед русскими, белорусами и другими народами России.