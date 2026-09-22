Мария Захарова назвала хаосом историю с концертом Канье Уэста в Петербурге

22 сентября 2026, 19:13

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv и прокомментировала историю с концертом Канье Уэста.





Захарова заявила, что концерт не согласовали, потому что организаторы даже не подали заявку.

«Я не могу сказать слово «организовывать». Затеяли. Потому что там, по-моему, от организации нет ничего, ни одной буквы из этого слова. Организация — от слова «организовывать», да? А здесь какой-то хаос, никто ничего понять не может. Какое-то всё рваное, какое-то всё невнятное, какое-то всё мутное», — отметила Мария Владимировна.

«Он в припеве, в каждом припеве, поёт здравицу, прости Господи, Гитлеру прямо вот этими нацистскими словами. А в конце использует выступление, прямое выступление Гитлера в качестве аудиофайла, вмонтированного в клип, в песню тридцатых годов, второй половины тридцатых годов», — подчеркнула представитель МИД.