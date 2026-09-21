Организаторы концерта Канье Уэста пообещали вернуть зрителям деньги за билеты

21 сентября 2026, 23:20

Фото: iStock/cookelma

Агентство Say Agency пообещало вернуть деньги за билеты, если концерт Канье Уэста в России всё‑таки отменят. Об этом пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на телеграм-канал организатора.