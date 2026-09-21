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Организаторы концерта Канье Уэста пообещали вернуть зрителям деньги за билеты

Фото: iStock/cookelma

Агентство Say Agency пообещало вернуть деньги за билеты, если концерт Канье Уэста в России всё‑таки отменят. Об этом пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на телеграм-канал организатора.



Администратор сообщества принёс извинения за то, что агентство не смогло предоставить информацию в заявленные сроки. По его словам, если шоу не состоится, стоимость билетов вернут зрителям в установленном порядке. Также агентство пообещало опубликовать детальные разъяснения о процедуре возврата в случае принятия такого решения.

Однако никаких прогнозов относительно того, пройдёт ли концерт в Петербурге не появилось. Организатор отметил, что компания не хочет преждевременно озвучивать сроки и делиться неподтверждённой информацией.

Пост Say Agency в Telegram собрал свыше 15 тысяч комментариев. Зрители интересуются, когда директор агентства выступит с официальным заявлением и настаивают на возврате средств за билеты.

Александр Огарёв

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