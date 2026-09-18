Юрист разъяснил порядок возврата денег за билеты на концерт Канье Уэста
Покупатели билетов на концерт Канье Уэста в Петербурге вправе потребовать возврат средств, если организатор фактически не способен провести выступление. Юрист Михаил Пирогов пояснил, что для этого не нужно ждать официального сообщения об отмене.
В беседе с «Известиями» специалист отметил: основанием для требований может стать отсутствие подтвержденной площадки, невозможность приезда артиста или исчезновение информации о дате с официальных страниц. В такой ситуации услугу нельзя считать доступной для зрителя.
Потребителю следует направить организатору письменную претензию с требованием вернуть полную цену билета. Юрист советует не ограничиваться сообщениями в чатах и формах обратной связи: такие обращения сложнее использовать как доказательство при споре.
При отказе со стороны билетного оператора зритель вправе пожаловаться в Роспотребнадзор, а затем обратиться в суд. Отдельный спор может возникнуть вокруг сервисного сбора. Компании нередко исключают его из возврата, однако надзорное ведомство и судебная практика допускают взыскание этой суммы в составе понесенных убытков.
Зрители из других городов могут включить в требования расходы на дорогу, проживание и прочие траты, если сохранят чеки и иные подтверждающие документы. При переносе концерта на другую дату либо в иной город покупатель вправе отказаться от посещения и вернуть деньги.
Помимо цены билета, в суде можно заявить неустойку за задержку выплаты, компенсацию морального вреда и штраф за нежелание добровольно выполнить требования клиента.
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