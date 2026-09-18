Юрист разъяснил порядок возврата денег за билеты на концерт Канье Уэста

18 сентября 2026, 15:38

Юрист Пирогов: зрители могут вернуть деньги, если концерт Уэста невозможен

Фото: iStock/zamrznutitonovi

Покупатели билетов на концерт Канье Уэста в Петербурге вправе потребовать возврат средств, если организатор фактически не способен провести выступление. Юрист Михаил Пирогов пояснил, что для этого не нужно ждать официального сообщения об отмене.