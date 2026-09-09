Концерт Канье Уэста может состояться в другом российском городе
Концерт рэпера Канье Уэста, вероятно, пройдёт в Москве, так как согласовать мероприятие в Петербурге не получается. Об этом «Известиям» рассказал представитель команды артиста.
Собеседник издания отметил, что перспективы проведения выступлений в Северной столице сейчас неопределённые. Поэтому не исключено, что мероприятие организуют в столице.
Вместе с тем выяснилось, что организаторы концертов в Петербурге постепенно убирают из публичного пространства заявления о гарантированном проведении шоу. Так, из канала Say Agency исчезли сообщения, в которых утверждалось, что отмены не будет, а также пост с характеристикой позиции «Газпром Арены» как «намеренной провокации». Кроме того, пропали видеообращения руководителя агентства, где она заявляла об отсутствии планов по отмене концертов и переносу площадки.
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