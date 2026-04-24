«Мы были дружны»: три брака, сыновья и приёмная дочь Алексея Пиманова. Кому достанется наследство ведущего программы «Человек и закон»?
Скончался ведущий передачи «Человек и закон», президент медиахолдинга «Красная звезда», продюсер и режиссер Алексей Пиманов. О том, что известно о наследниках журналиста и какое имущество он оставил, — в материале «Радио 1».
Что известно о наследниках Алексея Пиманова
23 апреля 2026 года ушел из жизни Алексей Пиманов. На момент смерти ему было 64 года. Причиной трагедии стала остановка сердца.
Помимо работы в кадре, Пиманов проявил себя как талантливый сценарист, режиссер и руководитель медиакомпании «Красная звезда». Он был трижды женат и оставил после себя троих детей.
Старший сын Денис Пиманов
Алексей Пиманов впервые связал себя узами брака во время учебы в техникуме. Там он познакомился с Валерией Архиповой, которая изучала экономику. Впечатление от встречи было настолько сильным, что Алексей без промедления сделал предложение.
30 сентября 1980 года Валерия родила первенца — Дениса. Старший сын Алексея Пиманова последовал по стопам отца: он окончил театрально-режиссёрский факультет МГУКИ в мастерской Вахтанга Микеладзе и начал работать в проектах Алексея Викторовича. Позднее Денис занял пост главного режиссёра программы «Человек и закон».
Помимо телевизионной карьеры, Денис занимается предпринимательской деятельностью. Он возглавляет юридическую компанию с названием «Человек и закон». Старший сын Алексея Викторовича женат на женщине по имени Оксана. У пары двое детей: сын Алексей, родившийся в 2010 году, и дочь Варя, появившаяся на свет в 2013-м.
Младший сын Артем Пиманов
Через девять лет после рождения Дениса, в 1989 году, у Пиманова и Архиповой родился младший сын Артем.
Второй ребенок журналиста также связал свою жизнь с телевидением: он работает продюсером и режиссером передачи «Человек и закон». Артем Пиманов женат.
Приемная дочь Дарья
Вторая жена Алексея Пиманова появилась, когда он работал над программой «За Кремлевской стеной», где Валентина Жданова была редактором. На тот момент у обоих были семьи, но их чувства оказались настолько сильными, что служебный роман перерос в серьезные отношения и брак.
Дарья — дочь Валентины от первого брака, но Пиманов относился к ней как к собственному ребенку. Он дал ей свою фамилию и стал для неё любящим отцом. Когда брак Алексея и Валентины распался, Дарья сохранила тёплые отношения с отчимом и даже познакомилась с его новой супругой Ольгой Погодиной.
«Мы были дружны, один за всех», — говорила Дарья в одном из интервью.
Дарья, как и другие дети Алексея Пиманова, связала свою жизнь с творчеством. Она окончила факультет журналистики Гуманитарного института телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина, а также училась режиссуре и сценарному мастерству.
Свою карьеру Дарья начала на Первом канале, где стала автором цикла передач о советском кинематографе под названием «Рождение легенды». Впоследствии она сотрудничала как с Первым каналом, так и с телеканалами «Звезда» и «Россия-1». В её режиссёрской фильмографии есть как документальные, так и художественные работы: среди них картины «Хранимые судьбой», «Людмила» и «Слава».
Кроме того, приёмная дочь Алексея Пиманова активно работает на телевидении: с 2015 года она ведёт программу «Легенды музыки» на канале «Звезда», выступая под псевдонимом Дарья Веста.
Имущество Алексея Пиманова
После развода Алексей Пиманов передал бывшей жене Валентине загородный дом в Подмосковье, который они строили на протяжении нескольких лет. Вскоре журналист переехал в коттедж, построенный вторым мужем его третьей супруги Ольги Погодиной.
Двухэтажный особняк, где Алексей жил с Ольгой, находится в Можайском районе Москвы. Его окружают лиственный лес, два пруда и несколько парков.
На первом этаже находятся бассейн и тренажерный зал. Второй этаж предназначен для личных нужд: здесь расположены спальня хозяев, комната для отдыха и рабочий кабинет.
Согласно закону, если Алексей не оставил завещание, все его имущество будет разделено между женой и детьми в равных частях.