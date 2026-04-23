«Ужаснейший удар»: Борис Щербаков потрясён смертью Алексея Пиманова
Актёр Борис Щербаков прокомментировал смерть телеведущего Алексея Пиманова, отметив его выдающийся талант и вклад в профессию. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что считает Пиманова по-настоящему гениальным человеком.
По словам Щербакова, Пиманов успешно совмещал сразу несколько ролей — руководил телеканалом «Звезда» и при этом оставался сильным режиссёром. Актёр признался, что не понимает, как тому удавалось справляться с таким объёмом работы.
Новость о смерти журналиста стала для него шоком. Щербаков отметил, что воспринял произошедшее как тяжёлый удар и с трудом поверил в случившееся, добавив, что считает уход Пиманова большой утратой.
Читайте также: