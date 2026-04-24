«Что-то не так»: Игорь Угольников рассказал о последнем разговоре с Пимановым

24 апреля 2026, 14:23

Игорь Угольников рассказал о беседе с Алексеем Пимановым за день до его смерти

Народный артист РФ Игорь Угольников заявил, что президент медиахолдинга Алексей Пиманов относился ко всему «с сердцем», и оно не выдержало.





В беседе с NEWS.ru Угольников рассказал, что общался с коллегой за день до его внезапной смерти.

«Я позвонил ему просто так: «Лёха, как ты?». Обычно говорим коротко, а тут разговорились как следует. Он говорил о канале. Я подумал: что-то не так у него», — рассказал артист.

«Он ко всему относился с большим сердцем, с тревогой, и вот видите, оно не выдержало. Да, это было, конечно, ударом для меня, знаете, ещё когда с человеком говоришь, и через день его нет, тяжело это воспринимать», — признался режиссёр.