Увел жену у друга, сыграл тайную свадьбу и сделал успешную карьеру: как жил ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов?
Ведущий Первого канала Алексей Пиманов, который четверть века вел программу «Человек и закон», скончался в возрасте 64 лет. Подробности о биографии журналиста — в материале «Радио 1».
Биография Алексея Пиманова
Алексей Пиманов родился в Москве 9 февраля 1962 года. Его отец ушел из семьи. Мать одна воспитывала двоих детей. В будущем журналист с уважением говорил о родительнице, которая смогла обеспечить семье достойное будущее.
Несмотря на увлечение спортом, еще в школьные годы Алексей мечтал стать историком. Интересно, что именно учитель истории предложил ему выбрать более престижную и прибыльную профессию, отговорив от научной карьеры.
После восьмого класса Пиманов поступил в техникум, где изучал «автоматику и телемеханику», не забывая при этом заниматься спортом. По завершении учебы он продолжил обучение в Московском техническом университете связи и информатики. Однако, не закончив его, он был призван в армию. После службы в 1986 году Алексей вернулся в университет на заочное отделение и начал работать в «Останкино», что стало поворотным моментом в его профессиональной жизни.
Карьера Алексея Пиманова
Алексей Викторович начал свою карьеру на телецентре в 1986 году в должности видеоинженера. Несмотря на предложение стать ведущим в спортивной редакции, он выбрал работу по специальности, занимаясь обслуживанием оборудования.
В начале карьеры Пиманов был оператором и участвовал в создании клипов и документальных фильмов. Через три года он все же стал телеведущим, его первой передачей стала «Ступени», что положило начало телевизионной деятельности.
Пиманов получил премию Минобороны РФ в области культуры и искусства, Гран-при XVI Международного фестиваля военного кино имени Ю. Озерова, награду «Солдат истории» за фильм «Крым» и кинопремию «Золотой орел» за проект «Жуков».
Он также занимал пост генерального директора ТК «Останкино», был сенатором Совета Федерации от Республики Тыва и членом Общественной палаты. Пиманов основал кинокомпанию «Пиманов и партнеры», а также ряд других компаний, занимающихся производством фильмов и телепрограмм. Среди его известных киноработ — «Три дня в Одессе», «Охота на Берию» и «Галина».
Что известно о личной жизни Алексея Пиманова
Алексей Пиманов был женат трижды. Его первой избранницей стала экономист Валерия Архипова. В этом союзе у пары появились двое сыновей — Денис и Артем, которые впоследствии связали свою карьеру с телевидением.
Второй супругой Пиманова стала Валентина Жукова, которая ранее занимала пост главного редактора программы «Поле чудес». Вместе они работали над проектом «За Кремлевской стеной». После свадьбы Алексей удочерил дочь Валентины — Дарью.
В 2007 году Пиманов познакомился с актрисой Ольгой Погодиной, которая на тот момент была замужем. Дружба между семьями переросла в романтические отношения, и в 2012 году пары расстались. В 2013 году Алексей и Ольга сыграли тайную свадьбу.
«Все произошло само собой. Распался его и мой брак, после этого мы поняли, что всю жизнь друг друга и любили. Я уже год как рассталась с мужем в тот момент», — рассказывала актриса.
Последние годы жизни Алексея Пиманова
Алексей Пиманов оставался верен своему делу на телевидении до самого конца. В 2021 году он выступил продюсером детективного сериала «Чистосердечное признание».
В 2022 году телеведущий отметил свой 60-летний юбилей. В феврале прошлого года состоялась премьера фильма «11 молчаливых мужчин», где Пиманов выступил в роли режиссера.
Кроме того, Алексей Пиманов занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда» и продолжал вести программу «Человек и закон» на Первом канале.
Причина смерти Алексея Пиманова
Алексей Пиманов ушёл из жизни 23 апреля 2026 года в возрасте 64 лет. Эту новость сообщил Первый канал. По информации источника, у журналиста не выдержало сердце.