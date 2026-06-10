Начала пить из-за мужа, отказала Этушу и едва не покончила с собой: умерла Людмила Чурсина. Что пришлось пережить актрисе?
В возрасте 84 лет скончалась Людмила Чурсина, сообщила пресс-служба Театра Российской армии. Жизнь актрисы была полна взлётов и падений. Яркая внешность, успешная карьера и широкая известность позволили ей достичь многого, но вот счастья в личной жизни артистке так и не удалось обрести. Подробнее о биографии знаменитости — в материале «Радио 1».
Биография Людмилы Чурсиной
Людмила Алексеевна Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Душанбе, но сама актриса говорила, что появилась на свет в медсанбате возле деревни Груздово в Псковской области. Её мать, Геновефа Ивановна Чурсина, отправилась из Риги к матери в Великие Луки, а позже переехала к свекрови в Сталинабад, где смогла зарегистрировать ребёнка. В этом городе семья пережила военные годы.
Родители Людмилы долгое время путешествовали по стране, так как отец работал в различных регионах: на Чукотке, Камчатке, Кавказе и других местах. Несколько лет они прожили в Грузии, где Чурсина поступила в тбилисскую школу. Она выучила местный язык, успешно исполняла песни и проявляла способности к точным наукам, таким как физика и геометрия.
После седьмого класса семья переехала в Великие Луки, где Людмила окончила школу с золотой медалью. Изначально она планировала поступить в технический вуз, например, в авиационный институт. Однако, решив пойти в театральный за компанию с подругой, Чурсина сделала судьбоносный выбор. Её приняли в несколько престижных учебных заведений: ВГИК, ГИТИС и Щукинское училище. В итоге она выбрала «Щуку» и окончила ее в 1963 году.
Карьера Людмилы Чурсиной
Сразу после окончания обучения Чурсину приняли в Театр имени Евгения Вахтангова, где она проработала три года. Её пригласил лично художественный руководитель Рубен Симонов. Дебют актрисы состоялся в постановке «Принцесса Турандот», после чего она начала участвовать в спектакле «Русский лес». Позже она также сыграла леди Анну в «Ричарде III».
В конце 60-х — начале 70-х годов Чурсина переехала в Ленинград, где решила сосредоточиться на кино. Однако в 1974 году вернулась на театральную сцену, присоединившись к труппе Ленинградского драматического театра имени Александра Пушкина (ныне Александринский театр). Там она служила в течение десяти лет.
В 1984 году Чурсина переехала в Москву, где ей предложили сыграть Настасью Филипповну из «Идиота» в Театре Советской армии. После этого ей доверили роли баронессы Шталь из «Маскарада» Михаила Лермонтова и Эрнестины Тютчевой в постановке «Прощальный свет». Актриса оставалась верной Театру Российской армии до конца своих дней.
Чурсина также известна как талантливая киноактриса, начавшая свою карьеру в 1960-х годах. Её дебют в кино состоялся в 1961 году с фильмом «Когда деревья были большими». Среди других её работ — «Утренние поезда», «Донская повесть», «Два билета на дневной сеанс», «Дом на Английской набережной», «Маргоша», «Щенок», «Маргоша-2», «Интерны», «Закрытая школа», «Преступление по наследству», «Элизиум», «Отражение» и многие другие. В общей сложности в фильмографии Людмилы Алексеевны насчитывается более 110 кинопроектов.
Личная жизнь Людмилы Чурсиной
В эпоху СССР Людмилу Чурсину считали одной из самых привлекательных актрис. Ещё во время учёбы она завладела вниманием Владимира Этуша, легенды сцены, который был готов пожертвовать семьёй ради романа с ней. Однако руководство театрального училища поставило его перед выбором: либо отношения со студенткой, либо продолжение карьеры. Много лет спустя Этуш признал свою ошибку, но заявил, что ни о чём не жалеет.
Первым супругом Людмилы Чурсиной стал режиссёр Владимир Фетин, известный своей работой над фильмом «Донская повесть», который принёс актрисе широкую известность. Разница в возрасте между ними составляла 16 лет. Через 17 лет брака они расстались из-за алкогольной зависимости Фетина.
«Я стала выпивать с ним, чтобы помочь, но не вышло. Он был большим добрым ребенком. Не знал, как завязываются галстуки, был неприхотлив в быту. Но это не касалось работы», — рассказывала звезда в одном из интервью.
Артистка хотела покончить с собой, но ее спас таксист, который случайно проезжал мимо. Водитель успокоил Людмилу Алексеевну и доставил домой.
Позже актриса вышла замуж за инженера Владимира Петровского.
«Он никогда не пил. Встречал меня в аэропорту. Конечно, творческого общения у нас не было. От этого человека не следовало ждать понимания. У нас были нормальные годы семейной жизни. Когда узнавание друг друга прекратилось... оказалось, что больше ничего и не существует. Как раз в это время я стала часто уезжать на съемки», — говорила Чурсина.
Артистка в третий раз вышла замуж за дипломата Игоря Андропова. Через четыре года их брак распался.
У звезды нет детей, но у неё есть племянник и внуки.
«У меня есть племянник Алексей, его жена Катя и две внучатые племянницы — Саша и Настенька. Я их очень люблю, и фактически они мои внучки. Когда умер папа Алексея, а затем и мама, моя сестра, я взяла на себя заботу о них. Это для меня смысл жизни, это меня держит, помимо ролей и театра. Потому отвлекаться и постоянно рассматривать, к кому бы прилепиться, — это не для меня», — отмечала актриса.
Причина смерти Людмилы Чурсиной
Народная артистка России Людмила Чурсина ушла из жизни из-за онкологического заболевания.
Она сражалась с этой болезнью около года, как сообщили РИА Новости в окружении покойной. 20 июля 2026 года актрисе могло бы исполниться 85 лет.