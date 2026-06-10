10 июня 2026, 16:25

Людмила Чурсина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В возрасте 84 лет скончалась Людмила Чурсина, сообщила пресс-служба Театра Российской армии. Жизнь актрисы была полна взлётов и падений. Яркая внешность, успешная карьера и широкая известность позволили ей достичь многого, но вот счастья в личной жизни артистке так и не удалось обрести. Подробнее о биографии знаменитости — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Людмилы Чурсиной Карьера Людмилы Чурсиной Личная жизнь Людмилы Чурсиной Причина смерти Людмилы Чурсиной

Биография Людмилы Чурсиной

Карьера Людмилы Чурсиной

Людмила Чурсина (Фото: РИА Новости)

Личная жизнь Людмилы Чурсиной

«Я стала выпивать с ним, чтобы помочь, но не вышло. Он был большим добрым ребенком. Не знал, как завязываются галстуки, был неприхотлив в быту. Но это не касалось работы», — рассказывала звезда в одном из интервью.

Владимир Фетин и Людмила Чурсина (Фото: РИА Новости/Лев Иванов)

«Он никогда не пил. Встречал меня в аэропорту. Конечно, творческого общения у нас не было. От этого человека не следовало ждать понимания. У нас были нормальные годы семейной жизни. Когда узнавание друг друга прекратилось... оказалось, что больше ничего и не существует. Как раз в это время я стала часто уезжать на съемки», — говорила Чурсина.

«У меня есть племянник Алексей, его жена Катя и две внучатые племянницы — Саша и Настенька. Я их очень люблю, и фактически они мои внучки. Когда умер папа Алексея, а затем и мама, моя сестра, я взяла на себя заботу о них. Это для меня смысл жизни, это меня держит, помимо ролей и театра. Потому отвлекаться и постоянно рассматривать, к кому бы прилепиться, — это не для меня», — отмечала актриса.

Причина смерти Людмилы Чурсиной