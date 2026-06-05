Актриса Ксения Алфёрова показала «дачный» образ без макияжа

05 июня 2026, 19:08

Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)

Актриса Ксения Алфёрова опубликовала в личном блоге видео без макияжа.





В «дачном» образе — без косметики и с платком — артистка показала себя на камеру. Затем Ксения похвалилась ярко-алой клубникой. Звезда не рассказала, откуда родом плоды, но сняла вазочку с ягодами с нескольких ракурсов. Этой клубнике она посвятила весь пост.

«Клубничное настроение! Люблю клубнику есть, смотреть на неё, вдыхать её аромат!» — поделилась артистка.

Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)

«Птицы поют, клубника на столе стоит, чай душистый дымится, тарелка с белоснежным творогом, ласковые бабушкины приговорки», — написала Алфёрова.