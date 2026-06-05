Актриса Ксения Алфёрова показала «дачный» образ без макияжа
Актриса Ксения Алфёрова опубликовала в личном блоге видео без макияжа.
В «дачном» образе — без косметики и с платком — артистка показала себя на камеру. Затем Ксения похвалилась ярко-алой клубникой. Звезда не рассказала, откуда родом плоды, но сняла вазочку с ягодами с нескольких ракурсов. Этой клубнике она посвятила весь пост.
«Клубничное настроение! Люблю клубнику есть, смотреть на неё, вдыхать её аромат!» — поделилась артистка.Знаменитость отметила, что алые ягоды вызывают у неё ассоциации с детством у бабушки.
«Птицы поют, клубника на столе стоит, чай душистый дымится, тарелка с белоснежным творогом, ласковые бабушкины приговорки», — написала Алфёрова.Она добавила, что клубника — это радостная ягода, вдохновляющая на жизнь.