Скончалась актриса из сериала «Триггер»
Актриса Елена Глебова скончалась на 69-м году жизни
В Москве на 69-м году жизни скончалась советская и российская актриса Елена Глебова. Она ушла из жизни 19 мая. Артистка известна зрителям по фильмам «Соль земли», «Ответный ход», «Ипподром» и «Россия молодая».
Елена Глебова родилась 28 июля 1956 года в Москве в знаменитой творческой семье. Её отец — легендарный актёр Пётр Глебов, исполнитель роли Григория Мелехова в фильме «Тихий Дон».
«Как жаль… Красивая женщина, замечательная актриса», «Сразу запомнила её после фильма “Соль земли”», «Очень горько и обидно», — написали юзеры.Звезда вспоминала, что в день её рождения отец не смог приехать в роддом, так как в тот момент решалась его актёрская судьба. Он написал об этом супруге в записке после того, как его утвердили на роль, сделавшей его знаменитым.
Глебова вошла в труппу МХАТа имени Максима Горького, где служила до конца 1990-х годов. Ещё будучи студенткой, она получила одну из самых ярких своих ролей — Ульяны Лисицыной в многосерийной картине «Соль земли» по роману Георгия Маркова.
Личная жизнь знаменитости не сложилась. Елена никогда не была замужем и не имела детей. Она признавалась, что идеалом мужчины для неё всегда оставался отец — талантливый, преданный семье и делу человек. Свободное время артистка посвящала близким, много общалась с семьёй сестры и с особой теплотой относилась к племянникам.