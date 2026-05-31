Скончалась актриса из сериала «Триггер»

31 мая 2026, 12:06

Актриса Елена Глебова скончалась на 69-м году жизни

В Москве на 69-м году жизни скончалась советская и российская актриса Елена Глебова. Она ушла из жизни 19 мая. Артистка известна зрителям по фильмам «Соль земли», «Ответный ход», «Ипподром» и «Россия молодая».





Елена Глебова родилась 28 июля 1956 года в Москве в знаменитой творческой семье. Её отец — легендарный актёр Пётр Глебов, исполнитель роли Григория Мелехова в фильме «Тихий Дон».





«Как жаль… Красивая женщина, замечательная актриса», «Сразу запомнила её после фильма “Соль земли”», «Очень горько и обидно», — написали юзеры.