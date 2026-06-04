В 60 лет ушла из жизни актриса Елена Панджариди

04 июня 2026, 11:59

Актриса Елена Панджариди умерла от рака в 60 лет

Елена Панджариди (Фото: кадр из сериала «Зацепка» (2021-2022)

В возрасте 60 лет ушла из жизни актриса театра и кино Елена Панджариди. Причиной смерти стала продолжительная борьба с онкологическим заболеванием. О кончине артистки 3 июня сообщили её близкие.





Прощание со звездой прошло 25 мая в крематории в Балашихе. Позже ее прах перевезли в Пермь и захоронили.





«У нее был рак. Она до последнего боролась с заболеванием и говорила, что чувствует, что сможет победить болезнь», — поделилась дочь знаменитости с aif.ru.