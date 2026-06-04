В 60 лет ушла из жизни актриса Елена Панджариди
Актриса Елена Панджариди умерла от рака в 60 лет
В возрасте 60 лет ушла из жизни актриса театра и кино Елена Панджариди. Причиной смерти стала продолжительная борьба с онкологическим заболеванием. О кончине артистки 3 июня сообщили её близкие.
Прощание со звездой прошло 25 мая в крематории в Балашихе. Позже ее прах перевезли в Пермь и захоронили.
«У нее был рак. Она до последнего боролась с заболеванием и говорила, что чувствует, что сможет победить болезнь», — поделилась дочь знаменитости с aif.ru.Елена Панджариди родилась 3 июня 1965 года. В 1988-м окончила Челябинское музыкальное училище имени Чайковского, а в 1998-м — Пермский институт искусств. Зрителям она запомнилась по ролям в сериалах «Реальные пацаны», «Склифосовский» и других проектах. Помимо съёмок, актриса преподавала актёрское мастерство.