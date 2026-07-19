19 июля 2026, 15:30

Людмила Чурсина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Людмила Чурсина — актриса, чей взгляд пронизывал с экрана насквозь, а по-королевски гордая осанка делала её эталоном женственности для нескольких поколений зрителей. 20 июля ей могло бы исполниться 85 лет. О творчестве, трёх разводах и наследии легенды кино читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Людмилы Чурсиной Карьера Людмилы Чурсиной Личная жизнь Людмилы Чурсиной Последние годы и смерть Наследство Чурсиной

Биография Людмилы Чурсиной

Карьера Людмилы Чурсиной

Людмила Чурсина (Фото: РИА Новости)

Личная жизнь Людмилы Чурсиной

«Я стала выпивать с ним, чтобы помочь, но не вышло. Он был большим добрым ребенком. Не знал, как завязываются галстуки, был неприхотлив в быту. Но это не касалось работы», — рассказывала звезда в одном из интервью.

Владимир Фетин и Людмила Чурсина (Фото: РИА Новости/Лев Иванов)

«Он никогда не пил. Встречал меня в аэропорту. Конечно, творческого общения у нас не было. От этого человека не следовало ждать понимания. У нас были нормальные годы семейной жизни. Когда узнавание друг друга прекратилось... оказалось, что больше ничего и не существует. Как раз в это время я стала часто уезжать на съемки», — говорила Чурсина.

«У меня есть племянник Алексей, его жена Катя и две внучатые племянницы — Саша и Настенька. Я их очень люблю, и фактически они мои внучки. Когда умер папа Алексея, а затем и мама, моя сестра, я взяла на себя заботу о них. Это для меня смысл жизни, это меня держит, помимо ролей и театра. Потому отвлекаться и постоянно рассматривать, к кому бы прилепиться, — это не для меня», — отмечала актриса.

Последние годы и смерть

Людмила Чурсина (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Наследство Чурсиной

«Мои внучатые племянники нуждаются в моей зарплате. Пока жива и есть силы, буду работать на них. Должна их обеспечить. Эту клятву дала своей сестре», — делилась актриса в интервью «Экспресс газете» в октябре 2023 года.