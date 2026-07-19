Брак с сыном Андропова и слухи о «купленных» ролях: как сложилась судьба Людмилы Чурсиной и кому она завещала квартиру?
Людмила Чурсина — актриса, чей взгляд пронизывал с экрана насквозь, а по-королевски гордая осанка делала её эталоном женственности для нескольких поколений зрителей. 20 июля ей могло бы исполниться 85 лет. О творчестве, трёх разводах и наследии легенды кино читайте в материале «Радио 1».
Биография Людмилы ЧурсинойЛюдмила Алексеевна Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Душанбе, но сама актриса говорила, что появилась на свет в медсанбате возле деревни Груздово в Псковской области. Её мать, Геновефа Ивановна Чурсина, отправилась из Риги к матери в Великие Луки, а позже переехала к свекрови в Сталинабад, где смогла зарегистрировать ребёнка. В этом городе семья пережила военные годы.
Родители Людмилы долгое время путешествовали по стране, так как отец работал в различных регионах: на Чукотке, Камчатке, Кавказе и других местах. Несколько лет они прожили в Грузии, где Чурсина поступила в тбилисскую школу. Она выучила местный язык, успешно исполняла песни и проявляла способности к точным наукам, таким как физика и геометрия.
После седьмого класса семья переехала в Великие Луки, где Людмила окончила школу с золотой медалью. Изначально она планировала поступить в технический вуз, например, в авиационный институт. Однако, решив пойти в театральный за компанию с подругой, Чурсина сделала судьбоносный выбор. Её приняли в несколько престижных учебных заведений: ВГИК, ГИТИС и Щукинское училище. В итоге она выбрала «Щуку» и окончила ее в 1963 году.
Карьера Людмилы ЧурсинойСразу после окончания обучения Чурсину приняли в Театр имени Евгения Вахтангова, где она проработала три года. Её пригласил лично художественный руководитель Рубен Симонов. Дебют актрисы состоялся в постановке «Принцесса Турандот», после чего она начала участвовать в спектакле «Русский лес». Позже она также сыграла леди Анну в «Ричарде III».
В конце 60-х — начале 70-х годов Чурсина переехала в Ленинград, где решила сосредоточиться на кино. Однако в 1974 году вернулась на театральную сцену, присоединившись к труппе Ленинградского драматического театра имени Александра Пушкина (ныне Александринский театр). Там она служила в течение десяти лет.
В 1984 году Чурсина переехала в Москву, где ей предложили сыграть Настасью Филипповну из «Идиота» в Театре Советской армии. После этого ей доверили роли баронессы Шталь из «Маскарада» Михаила Лермонтова и Эрнестины Тютчевой в постановке «Прощальный свет». Актриса оставалась верной Театру Российской армии до конца своих дней.
Чурсина также известна как талантливая киноактриса, начавшая свою карьеру в 1960-х годах. Её дебют в кино состоялся в 1961 году с фильмом «Когда деревья были большими». Среди других её работ — «Утренние поезда», «Донская повесть», «Два билета на дневной сеанс», «Дом на Английской набережной», «Маргоша», «Щенок», «Маргоша-2», «Интерны», «Закрытая школа», «Преступление по наследству», «Элизиум», «Отражение» и многие другие. В общей сложности в фильмографии Людмилы Алексеевны насчитывается более 110 кинопроектов.
Личная жизнь Людмилы ЧурсинойВ эпоху СССР Людмилу Чурсину считали одной из самых привлекательных актрис. Ещё во время учёбы она завладела вниманием Владимира Этуша, легенды сцены, который был готов пожертвовать семьёй ради романа с ней. Однако руководство театрального училища поставило его перед выбором: либо отношения со студенткой, либо продолжение карьеры. Много лет спустя Этуш признал свою ошибку, но заявил, что ни о чём не жалеет.
Первым супругом Людмилы Чурсиной стал режиссёр Владимир Фетин, известный своей работой над фильмом «Донская повесть», который принёс актрисе широкую известность. Разница в возрасте между ними составляла 16 лет. Через 17 лет брака они расстались из-за алкогольной зависимости Фетина.
«Я стала выпивать с ним, чтобы помочь, но не вышло. Он был большим добрым ребенком. Не знал, как завязываются галстуки, был неприхотлив в быту. Но это не касалось работы», — рассказывала звезда в одном из интервью.
Артистка хотела покончить с собой, но ее спас таксист, который случайно проезжал мимо. Водитель успокоил Людмилу Алексеевну и доставил домой.
Вторым избранником актрисы стал океанолог Владимир Залитис. Этот брак был попыткой обрести тихую гавань, но продлился всего два года. Сама Чурсина признавалась, что «сама сделала предложение», за что потом себя корила — слишком разными оказались их миры.
«Он никогда не пил. Встречал меня в аэропорту. Конечно, творческого общения у нас не было. От этого человека не следовало ждать понимания. У нас были нормальные годы семейной жизни. Когда узнавание друг друга прекратилось... оказалось, что больше ничего и не существует. Как раз в это время я стала часто уезжать на съемки», — говорила Чурсина.Третий муж, Игорь Андропов — сын генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, — стал самой громкой и мучительной любовью актрисы. Свадьба вызвала шквал пересудов: мол, титул и роли ей достались благодаря связям в политбюро. Однако сама Чурсина о звании народной артистки узнала совершенно случайно в компании коллег, а не из кулуарных шепотков. В браке с дипломатом история повторилась с пугающей точностью: ревность, алкоголь и 13 попыток уйти, пока она наконец не поставила точку.
Детей у актрисы не было, и она переживала это глубоко. Всю свою нерастраченную любовь она отдала племяннику Алексею и его семье.
«У меня есть племянник Алексей, его жена Катя и две внучатые племянницы — Саша и Настенька. Я их очень люблю, и фактически они мои внучки. Когда умер папа Алексея, а затем и мама, моя сестра, я взяла на себя заботу о них. Это для меня смысл жизни, это меня держит, помимо ролей и театра. Потому отвлекаться и постоянно рассматривать, к кому бы прилепиться, — это не для меня», — отмечала актриса.
Последние годы и смертьПоследние годы жизни Людмила Чурсина провела в Петербурге, в квартире своей покойной сестры, заботясь о семье племянника. Здоровье стремительно ухудшалось: актриса более полувека курила, что вызвало хроническую обструктивную болезнь лёгких, а также гипертонию, стенокардию и атеросклероз. В 2025 году она провела неделю в кардиологической реанимации. Несмотря на годы, она продолжала выходить на сцену, потому что «жить — значит работать».
Людмила Алексеевна Чурсина ушла из жизни 10 июня 2026 года на 85-м году жизни. В окружении актрисы сообщили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым она боролась около года. Прощание с народной артисткой состоялось 12 июня в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, а похоронили её на Сестрорецком кладбище согласно личному прижизненному пожеланию.
Наследство ЧурсинойПосле смерти легендарной актрисы возник вопрос о её наследстве. Поскольку у Чурсиной не было собственных детей, все наследные права перешли к её племяннику Алексею (сыну младшей сестры Эвелины), его супруге и двум дочерям, которых актриса фактически воспитывала.
Материальное наследие Чурсиной оказалось на удивление скромным для звезды такого уровня. В собственности у неё была однокомнатная квартира площадью 24 квадратных метра в Москве, недалеко от Театра Российской армии, стоимость которой оценивается примерно в 20 миллионов рублей. Основную часть времени она жила в Петербурге в квартире умершей сестры. Сама актриса говорила, что тратит всю свою зарплату на помощь внучатым племянницам, младшая из которых страдает ДЦП.
«Мои внучатые племянники нуждаются в моей зарплате. Пока жива и есть силы, буду работать на них. Должна их обеспечить. Эту клятву дала своей сестре», — делилась актриса в интервью «Экспресс газете» в октябре 2023 года.