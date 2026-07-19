«Она вымотала его»: фанаты обрушились на девушку Килиана Мбаппе после поражения Франции
После поражения Франции на ЧМ фанаты обвинили в неудаче возлюбленную Мбаппе
Сборная Франции уступила Англии в матче за третье место чемпионата мира со счётом 4:6, и на это могла повлиять испанская актриса Эстер Экспозито. Этом сообщает Woman.ru.
После финального свистка капитан команды Килиан Мбаппе не скрывал разочарования и признался, что поражение стало для него тяжёлым ударом.
«В конце концов мы не смогли победить, и это позор. Мне обидно за нашего тренера. Мы хотели сделать для него что-то хорошее, однако после первого тайма сложилось впечатление, что мы его подвели. Мы совсем не желали доставлять ему такие эмоции. Однако этот матч не запятнает наследие Дидье Дешама», — заявил футболист.После игры в социальных сетях началось активное обсуждение причин поражения французской команды. Однако часть пользователей неожиданно переключила внимание на личную жизнь Мбаппе.
Поводом стало появление на трибунах испанской актрисы Эстер Экспозито, которую СМИ называют возлюбленной футболиста. Она впервые посетила матч сборной Франции, наблюдая за игрой из VIP-ложи.
Некоторые болельщики предположили, что присутствие актрисы якобы могло повлиять на концентрацию Мбаппе. В комментариях появились сообщения вроде: «Килиан был сосредоточен не на игре, а на мыслях о своей возлюбленной», «Она совершенно вымотала Килиана» и «Зачем она вообще пришла на матч?».