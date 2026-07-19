«Она вымотала его»: фанаты обрушились на девушку Килиана Мбаппе после поражения Франции

19 июля 2026, 18:09

После поражения Франции на ЧМ фанаты обвинили в неудаче возлюбленную Мбаппе

Эстер Экспозито (Фото: Instagram* / @ester_exposito)

Сборная Франции уступила Англии в матче за третье место чемпионата мира со счётом 4:6, и на это могла повлиять испанская актриса Эстер Экспозито. Этом сообщает Woman.ru.





После финального свистка капитан команды Килиан Мбаппе не скрывал разочарования и признался, что поражение стало для него тяжёлым ударом.





«В конце концов мы не смогли победить, и это позор. Мне обидно за нашего тренера. Мы хотели сделать для него что-то хорошее, однако после первого тайма сложилось впечатление, что мы его подвели. Мы совсем не желали доставлять ему такие эмоции. Однако этот матч не запятнает наследие Дидье Дешама», — заявил футболист.