Ян Топлес впервые появился на публике после скандала из-за поцелуя с незнакомкой
Ян Топлес (настоящее имя — Ян Лапотков) потерял статус «самого умного человека в очках» после поцелуя с незнакомкой на московской вечеринке.
Однако скандал и волна критики в соцсетях не помешали блогеру появиться на VK Fest. Корреспондент Super заметил, что обручальное кольцо на пальце Яна осталось, но супруга не сопровождала его на мероприятии. На фестивале парень был расслаблен и с улыбкой общался с людьми.
Напомним, жена блогера Екатерина находилась в экспедиции на Эльбрусе, а Топлес устроил масштабный отдых в одном из столичных клубов. Он выпил 15 бутылок пива, которые, по его собственным словам, затуманили сознание, после чего страстно поцеловал незнакомую девушку. Этот инцидент спровоцировал массовую «отмену» блогера в интернете.
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