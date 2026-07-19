«Если он изменял, я позвоню ему и поговорю»: Нигай высказалась о ситуации вокруг Пирцхалавы

19 июля 2026, 14:39

Карина Нигай призналась, что хорошо относится к Иракли Пирцхалаве

Карина Нигай (Фото: Instagram* / @karina_nigay)

Карина Нигай во время общения на VK Fest прокомментировала скандальные обсуждения вокруг Иракли Пирцхалавы и слухов о его личной жизни. Об этом сообщает Super.





Блогерша призналась, что не знает всех подробностей истории, однако не стала делать поспешных выводов и отметила, что хорошо относится к артисту.





«Не знаю подробностей, просто Ираклия люблю, знаю, обожаю, но не понимаю, что там произошло», — сказала Карина.

«Если он изменял, я позвоню ему и поговорю», — заявила блогерша.