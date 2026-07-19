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«Если он изменял, я позвоню ему и поговорю»: Нигай высказалась о ситуации вокруг Пирцхалавы

Карина Нигай призналась, что хорошо относится к Иракли Пирцхалаве
Карина Нигай (Фото: Instagram* / @karina_nigay)

Карина Нигай во время общения на VK Fest прокомментировала скандальные обсуждения вокруг Иракли Пирцхалавы и слухов о его личной жизни. Об этом сообщает Super.



Блогерша призналась, что не знает всех подробностей истории, однако не стала делать поспешных выводов и отметила, что хорошо относится к артисту.

«Не знаю подробностей, просто Ираклия люблю, знаю, обожаю, но не понимаю, что там произошло», — сказала Карина.
При этом Нигай подчеркнула, что если информация об измене окажется правдой, она готова лично поговорить с певцом и выяснить обстоятельства.

«Если он изменял, я позвоню ему и поговорю», — заявила блогерша.

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Софья Метелева

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