«Если он изменял, я позвоню ему и поговорю»: Нигай высказалась о ситуации вокруг Пирцхалавы
Карина Нигай призналась, что хорошо относится к Иракли Пирцхалаве
Карина Нигай во время общения на VK Fest прокомментировала скандальные обсуждения вокруг Иракли Пирцхалавы и слухов о его личной жизни. Об этом сообщает Super.
Блогерша призналась, что не знает всех подробностей истории, однако не стала делать поспешных выводов и отметила, что хорошо относится к артисту.
«Не знаю подробностей, просто Ираклия люблю, знаю, обожаю, но не понимаю, что там произошло», — сказала Карина.При этом Нигай подчеркнула, что если информация об измене окажется правдой, она готова лично поговорить с певцом и выяснить обстоятельства.
«Если он изменял, я позвоню ему и поговорю», — заявила блогерша.