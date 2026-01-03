03 января 2026, 12:11

Константин Желдин (фото: кадр из х/ф «Брат 2», 2000)

Константин Желдин – советский и российский актёр театра и кино, чья творческая судьба стала примером редкой профессиональной стойкости. Его фильмография не изобилует главными ролями, но почти каждое появление на экране запоминалось зрителю. Желдин принадлежал к той категории артистов, которые делают историю не масштабом ролей, а точностью существования в кадре и на сцене. Подробнее о его жизни и последних днях читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Театр: сцена длиною в жизнь Кино: выразительность без главных ролей Личная жизнь Константина Желдина Причина смерти Константина Желдина

Детство и юность

Театр: сцена длиною в жизнь

Константин Желдин (фото: кадр из сериала «Ликвидация», 2007)

Кино: выразительность без главных ролей

Константин Желдин (фото: РИА Новости)

Личная жизнь Константина Желдина

Причина смерти Константина Желдина