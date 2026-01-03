Не завёл семью, сменил фамилию и прославился ролями второго плана: какую жизнь прожил Константин Желдин, сыгравший таксиста в «Брате 2»?
Константин Желдин – советский и российский актёр театра и кино, чья творческая судьба стала примером редкой профессиональной стойкости. Его фильмография не изобилует главными ролями, но почти каждое появление на экране запоминалось зрителю. Желдин принадлежал к той категории артистов, которые делают историю не масштабом ролей, а точностью существования в кадре и на сцене. Подробнее о его жизни и последних днях читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность
Будущий актёр родился в Москве в октябре 1933 года в еврейской семье и носил фамилию Швабауэр. Детство Константина мало отличалось от жизни его сверстников: двор, игры, книги, футбол. Эти простые радости оборвались с началом Великой Отечественной войны.
В первые месяцы войны многие не верили, что боевые действия затянутся, поэтому детей вывезли в лагерь под Москвой. Однако вскоре Константину вместе с матерью пришлось срочно эвакуироваться в Туркмению. Там она работала в госпитале, занималась переливанием крови. Военные годы стали для семьи тяжёлым испытанием, но после Победы жизнь постепенно вернулась в мирное русло.
Окончив школу и отслужив в армии, Константин решил попробовать себя в актёрской профессии. Он подал документы в Щукинское театральное училище и поступил с первой попытки. Его мастером стал Владимир Этуш, которого Желдин позже называл главным учителем, подготовившим его к суровой и небезупречной актёрской реальности. В 1961 году он получил диплом.
Театр: сцена длиною в жизнь
Профессиональный путь Константина Желдина начался в начале 1960-х годов. В 1962 году он был принят в Театр на Малой Бронной, но уже через два года оказался в Театре на Таганке, с которым будет связан самый продолжительный период его жизни. Здесь он прослужил более трёх десятилетий.
Желдин никогда не стремился быть на первом плане, но каждая его роль была тщательно выстроена и внутренне прожита. Он одинаково серьёзно относился и к крупным работам, и к эпизодам. Среди спектаклей, принёсших ему известность, были постановки по классическим произведениям – «Мать», «Преступление и наказание». Особое место в театральной биографии занял образ Левия Матвея в «Мастере и Маргарите», где зрители и критики отметили его редкое сочетание строгости и внутренней человечности.
В начале 2000-х годов в карьере актёра произошёл новый поворот: он перешёл в театр «Около дома Станиславского». Здесь Желдин раскрылся по-новому, удивив публику и театральное сообщество работами в спектаклях «Где тут про воскресение Лазаря?» и «Край света». Его игру отличала сдержанность, концентрация и глубокое внимание к тексту.
Театру Константин Борисович оставался верен до конца жизни. Он продолжал выходить на сцену даже тогда, когда здоровье уже не позволяло активно сниматься в кино. На январь 2024 года был назначен спектакль с его участием, однако сыграть в нём артист уже не успел.
Кино: выразительность без главных ролей
В кино Константин Желдин дебютировал ещё в период учёбы – в 1959 году он появился в эпизоде фильма «Неподдающиеся». Роль была настолько небольшой, что его имя не попало в титры, однако это стало началом долгого экранного пути.
Первой заметной работой стал образ контрразведчика Осипова в фильме «Адъютант его превосходительства». Уже тогда стало очевидно, что режиссёры часто видят в Желдине исполнителя сложных, нередко отрицательных персонажей. Эта линия закрепилась в дальнейшем.
Широкую известность актёру принесла роль Вильгельма Холтоффа в сериале «Семнадцать мгновений весны». Желдин с большим уважением вспоминал работу с режиссёром Татьяной Лиозновой и партнёрами по площадке. Несмотря на жёсткость образа, персонаж получился не карикатурным, а психологически достоверным.
В последующие годы актёр активно снимался, появляясь в фильмах «Смерть на взлёте», «Мёртвые души», где сыграл отца Чичикова. В новом тысячелетии Желдин остался востребованным и неожиданно для многих раскрылся в комедийном амплуа, приняв участие в популярных телепроектах и ситкомах. Зрители нового поколения запомнили его по ролям в фильмах «Брат-2», сериале «Ликвидация» и других заметных работах.
Последние появления актёра на экране датируются 2020 годом. Даже в небольших ролях он сохранял точность и выразительность, не позволяя себе формального существования.
Личная жизнь Константина Желдина
Константин Желдин был человеком закрытым. Он не создал семьи, не имел детей и почти не говорил о личном. Все свои силы он отдавал профессии, а близким кругом считал коллег и друзей по театру. Его имя никогда не фигурировало в скандальных хрониках, а публичное внимание всегда было связано исключительно с творчеством.
Причина смерти Константина Желдина
4 января 2024 года Константин Борисович Желдин ушёл из жизни в возрасте 90 лет. О его смерти сообщили коллеги и представители театрального сообщества. Причина официально не уточнялась. Прощание с актёром стало поводом для многочисленных слов благодарности от режиссёров, артистов и зрителей, для которых он оставался примером честного служения профессии.