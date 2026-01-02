02 января 2026, 15:26

Александр Лазарев (фото: РИА Новости/Сергей Субботин)

Александр Сергеевич Лазарев – один из тех артистов, чьё имя прочно связано с понятием верности: профессии, театру и единственной женщине. Народный артист РСФСР, лауреат Госпремии СССР, он стал кумиром нескольких поколений зрителей, сыграв около ста ролей в кино и более полусотни на сцене театра имени Маяковского. 3 января Лазареву могло бы исполниться 88 лет. Как сложилась его судьба, почему он называл себя подкаблучником и как исполнил мечту Немоляевой – в материале «Радио 1».





Содержание Детство, опалённое войной, и первые шаги на сцене Театр Маяковского и рождение легенды Кино: слава и признание Любовь длиною в жизнь Семья, дом и простое счастье Последние годы и уход Александра Лазарева

Детство, опалённое войной, и первые шаги на сцене

Театр Маяковского и рождение легенды

Александр Лазарев (фото: РИА Новости/Владимир Родионов)

Кино: слава и признание

Любовь длиною в жизнь

«Я убираюсь, посуду мою, меня это не напрягает. Подкаблучник – ну и отлично!», – говорил Лазарев.

Александр Лазарев, Светлана Немоляева и Александр Лазарев-младший с женой Алиной (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Семья, дом и простое счастье

«Мы со Светой как два дерева, что срослись корнями», – отмечал артист.

Последние годы и уход Александра Лазарева