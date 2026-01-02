«Подкаблучник и этим горжусь!»: тяжёлое детство, одна любовь на всю жизнь и исполненная мечта Немоляевой. Как жил и умер Александр Лазарев?
Александр Сергеевич Лазарев – один из тех артистов, чьё имя прочно связано с понятием верности: профессии, театру и единственной женщине. Народный артист РСФСР, лауреат Госпремии СССР, он стал кумиром нескольких поколений зрителей, сыграв около ста ролей в кино и более полусотни на сцене театра имени Маяковского. 3 января Лазареву могло бы исполниться 88 лет. Как сложилась его судьба, почему он называл себя подкаблучником и как исполнил мечту Немоляевой – в материале «Радио 1».
Детство, опалённое войной, и первые шаги на сцене
Александр Лазарев родился 3 января 1938 года в Ленинграде. Его детство пришлось на годы блокады – холод, голод и постоянный страх стали первыми воспоминаниями будущего артиста. Семье удалось эвакуироваться в Оренбург, где в 1944 году родился младший брат Юрий. После войны Лазаревы вернулись в разрушенный, но родной город.
Родители – представители советской интеллигенции – привили детям любовь к книгам и театру. Александр с ранних лет тянулся к сцене, занимался в театральном кружке, а после школы решился на, казалось бы, авантюру: поступление в Школу-студию МХАТ. Вместе с другом Анатолием Ромашиным он прошёл отбор, став одним из немногих зачисленных.
Театр Маяковского и рождение легенды
После окончания учёбы Лазарев мечтал работать в Ленинграде, но получил отказ. Судьбоносным стал случайный поход на показ в театр имени Маяковского, где он должен был всего лишь подыграть однокурснице. Режиссёр Николай Охлопков неожиданно разглядел в нём талант и сразу принял в труппу. С этим театром Лазарев не расставался до конца жизни.
Настоящим прорывом стала роль Виктора в спектакле «Иркутская история». После неё об актёре заговорили как о мастере сцены «больших возможностей». Он играл в спектаклях «Океан», «Медея», «Венсеремос!», «Кин IV», получал престижные награды, включая «Хрустальную Турандот», и навсегда вошёл в историю «Маяковки».
Кино: слава и признание
В кино Лазарев дебютировал в фильме «Вольный ветер», а затем снялся в десятках картин: «Вызываем огонь на себя», «Цветы запоздалые», «Бархатный сезон», «Выгодный контракт», «Через тернии к звездам», «Демидовы». Однако именно мелодрама «Еще раз про любовь» сделала его по-настоящему народным артистом.
Любовь длиною в жизнь
Личная жизнь Александра Лазарева стала не менее легендарной, чем его карьера. В 1959 году он познакомился со Светланой Немоляевой – и с тех пор они не расставались. Коллеги подшучивали над его трогательной заботой, а сам он с иронией принимал прозвище «подкаблучник».
«Я убираюсь, посуду мою, меня это не напрягает. Подкаблучник – ну и отлично!», – говорил Лазарев.
Он действительно делал для жены всё – от бытовых мелочей до большого поступка: в начале 1980-х Александр Сергеевич собственноручно построил дачу, о которой мечтала Светлана. Дом стал символом их союза, где кипели «итальянские страсти», но никогда не возникало мысли о расставании.
Семья, дом и простое счастье
Супруги жили скромно, много работали, воспитывали сына Александра, который продолжил актёрскую династию. Лазарев любил семейные застолья, дачу, грибы, нумизматику и больше всего – возвращаться домой, где его ждали.
«Мы со Светой как два дерева, что срослись корнями», – отмечал артист.
Он не страдал звёздной болезнью, уважал коллег, избегал конфликтов и всю жизнь оставался человеком редкой душевной простоты.
Последние годы и уход Александра Лазарева
Несмотря на проблемы с сердцем, Лазарев продолжал активно работать. Он до последнего выходил на сцену театра Маяковского, которому отдал всю жизнь. Весной 2011 года после перенесённой операции артист находился на даче, построенной своими руками. 2 мая его жизнь внезапно оборвалась – причиной стала тромбоэмболия.
Александра Сергеевича похоронили на Троекуровском кладбище. Светлана Немоляева продолжила выходить на сцену, сохраняя верность театру и памяти мужа.
История Александра Лазарева – это не только путь большого артиста, но и редкий пример жизни без компромиссов: сцена, семья, любовь и дом, построенный собственными руками.