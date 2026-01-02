Роль Бабы-яги, алкоголизм и разводы: что скрывает и как сейчас живёт звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев?
Актер Александр Половцев широко известен российской аудитории. Его запоминающиеся и яркие роли в фильмах и сериалах принесли ему множество поклонников. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Биография Александра Половцева: родился и вырос самАлександр Половцев появился на свет январским днем 1958-го в Ленинграде. Его отец Юрий Нестерович трудился старшим мотористом на торговом судне, мама Лидия Васильевна работала на заводе имени Коминтерна. Родители были заняты делом, поэтому парень с детства научился заботиться о себе самостоятельно. Умел поддерживать порядок дома, гладил одежду перед школой.
После завершения учебы решил стать актером. Подготовившись с несколькими сценическими монологами, отправился в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Однако поступление оказалось неудачным. Огорченный отказом комиссии, подавал документы в морской техникум. Там быстро понял, что приборостроение ему совсем не подходит, и вскоре бросил учебу. Вторая попытка оказалась удачной: спустя год он стал студентом театрального института.
Служба и первые шаги в театреЗакончил Половцев обучение в 1980-м, получив заветный диплом актера. Вскоре молодого выпускника призвали в армию. Вернувшись домой юноша, устроился в театр «Время». Сначала он получал второстепенные роли вроде злодеев из русских сказок — Бабы-Яги и Кощея Бессмертного. Однако талант парня заметили и начали предлагать ему более серьезные образы.
Как простодушный милиционер покорил сердца зрителейНастоящая слава пришла к Александру благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей». К началу съемок он уже имел небольшой опыт киноработ, однако именно эта роль сделала его знаменитым. Создатели не рассчитывали на большой успех: в девяностые годы российское телевидение редко радовало новыми сериалами, да и конкуренции с западными проектами никто не ожидал. Однако картина стала настоящим хитом, поднявшись на вершину рейтинга. Актеры, сыгравшие главные роли, превратились в кумиров публики.
Фильмография
- 1989 — «Оно»;
- 1990 — «Бакенбарды»;
- 1997-2019 — «Улицы разбитых фонарей»;
- 1998 — «Горько!»;
- 2004 — «Свои»;
- 2005 — «Принцесса и нищий»;
- 2005 — «Гибель Империи»;
- 2007 — «Неваляшка»;
- 2007 — «Ленинград»;
- 2007 — «Диверсант. Конец войны»;
- 2010 — «Цвет пламени»;
- 2011 — «Восьмидесятые»;
- 2012 — «Девушка в приличную семью»;
- 2013 — «Шерлок Холмс»;
- 2015 — «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы-2»;
- 2017 — «Одноклассницы. Новый поворот»;
- 2019 — «Агата и сыск. Королева брильянтов»;
- 2021 — «Мир, дружба, жвачка-2»;
- 2022 — «Полицейское братство»;
- 2022 — «Цена иллюзий»;
- 2024 — «Полупановы».
Личная жизнь Александра ПоловцеваАктер был женат трижды. Его первый брак с однокурсницей Галиной Гудовой продлился три года. Второй супругой стала коллега Юлия Соболевская, с которой он прожил 25 лет. Этот союз пережил множество испытаний, включая финансовые трудности и проблемы с алкоголем, которые начались после улучшения материального положения. Справиться с пагубной привычкой мужчине помогли семья и любовь.
Тем не менее, со временем они с Юлией поняли, что их совместная жизнь превратилась в рутину. В этот период актер встретил молодую женщину Эсану Муратову и решил, что не может упустить шанс на счастье. Развод с Юлией прошел мирно, они сохранили дружеские отношения. В начале 2016 года узаконили свои отношения, расписавшись в загсе Санкт-Петербурга. В их семье появились сын Андрюша и дочь Яна, рождение которой они скрывали полгода, чтобы избежать лишних разговоров.