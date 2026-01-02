02 января 2026, 14:22

Александр Половцев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актер Александр Половцев широко известен российской аудитории. Его запоминающиеся и яркие роли в фильмах и сериалах принесли ему множество поклонников. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Половцева: родился и вырос сам Служба и первые шаги в театре Как простодушный милиционер покорил сердца зрителей Фильмография Личная жизнь Александра Половцева Александр Половцев сейчас

Биография Александра Половцева: родился и вырос сам

Служба и первые шаги в театре

Как простодушный милиционер покорил сердца зрителей

Александр Половцев (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Фильмография

1989 — «Оно»;

1990 — «Бакенбарды»;

1997-2019 — «Улицы разбитых фонарей»;

1998 — «Горько!»;

2004 — «Свои»;

2005 — «Принцесса и нищий»;

2005 — «Гибель Империи»;

2007 — «Неваляшка»;

2007 — «Ленинград»;

2007 — «Диверсант. Конец войны»;

2010 — «Цвет пламени»;

2011 — «Восьмидесятые»;

2012 — «Девушка в приличную семью»;

2013 — «Шерлок Холмс»;

2015 — «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы-2»;

2017 — «Одноклассницы. Новый поворот»;

2019 — «Агата и сыск. Королева брильянтов»;

2021 — «Мир, дружба, жвачка-2»;

2022 — «Полицейское братство»;

2022 — «Цена иллюзий»;

2024 — «Полупановы﻿».

Личная жизнь Александра Половцева

Александр Половцев сейчас