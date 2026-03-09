Похоронил двух жен, дружил с Пугачевой и отказался от больного сына — чем еще удивит 100-летний композитор Александр Зацепин?
Народному артисту, легендарному композитору, автору бессмертных и всенародно любимых кинохитов Александру Зацепину 10 марта исполняется 100 лет. Он не только продолжает активно работать, но и по-прежнему мастерски покоряет сердца прекрасных дам. О том, кем были его жены и как ему удается сохранять здоровье в преклонном возрасте — в материале «Радио 1».
Детство и юность Александра Зацепина
Александр Зацепин появился на свет в Новосибирске 10 марта 1926 года. Его отец был хирургом, а мать — учителем русского языка и литературы.
Во время учёбы в средней школе отца Александра арестовали за контрреволюционную деятельность и отправили в заключение на десять лет. Подростковые годы будущий композитор провёл с матерью, которая привила ему любовь к культуре и искусству.
Зацепин не являлся примерным учеником. Он был гиперактивным и постоянно искал приключения. Нередко юноша хулиганил, например, цеплялся за трамваи и ездил в них «зайцем». Именно поэтому его прозвали «Цепой», а не только из-за фамилии.
Зацепин сменил множество увлечений, занимаясь химией, радиотехникой и спортивной гимнастикой. Однако своё истинное призвание он нашёл в музыке. Уже в школьные годы будущий композитор научился играть на фортепиано и создал свой джаз-оркестр.
После школы Александр поступил в Новосибирский инженерный институт, но вскоре его отчислили из-за неуспеваемости. В 1945 году молодого человека призвали в армию, где он выступал в Ансамбле песни и пляски Сибирского военного округа, освоив игру на нескольких инструментах.
По возвращении из армии Зацепин работал концертмейстером в Новосибирской филармонии. В 1956 году окончил Алма-Атинскую консерваторию. Его дипломный проект — балет «Старик Хоттабыч» — получил большой успех и был включён в репертуар Алма-Атинского театра оперы и балета.
Карьера Александра Зацепина: работа в кино, сотрудничество с Гайдаем и дружба с Пугачёвой
Ключевой момент в биографии Александра Зацепина произошёл в 1957 году, когда он начал работать на киностудии «Казахфильм». Там он написал музыку для комедии Шакена Айманова «Наш милый доктор». Песня «Надо мной небо синее, облака лебединые» быстро завоевала популярность, и имя композитора стало известно всей стране.
Год спустя Зацепин познакомился с режиссёром Леонидом Гайдаем. После премьеры их совместного фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» композитор стал постоянным музыкальным партнёром режиссера и важной фигурой в советском кинематографе. Его мелодии звучали в большинстве комедий Гайдая, включая «Кавказскую пленницу», «Бриллиантовую руку», «Двенадцать стульев», «Не может быть!» и «Иван Васильевич меняет профессию». Зацепин создавал жизнерадостные, лёгкие и ироничные композиции, которые легко запоминались и становились любимыми у зрителей.
В 1970-е годы композитор начал сотрудничество с талантливой певицей Аллой Пугачёвой, что стало важным этапом в его творческой биографии. Этот период оказался чрезвычайно успешным: Зацепин создал множество популярных песен, таких как «Волшебник-недоучка», «До свиданья, лето» и «Куда уходит детство». Особо выделяется его работа над музыкальным фильмом «Женщина, которая поёт», выпущенным в 1977 году, где он вновь сотрудничал с Примадонной.
За свою жизнь и профессиональную деятельность Александр Сергеевич создал свыше 300 песен и музыкальное сопровождение для более чем 120 кино- и анимационных проектов. Его творчество стало важной частью российской культурной традиции.
В 2003 году Зацепину было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации, а в 2011 году он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за многолетний труд и значительный вклад в развитие отечественной культуры.
Личная жизнь
За свою жизнь композитор пережил как глубокие чувства, так и горькие утраты. Будучи человеком пылким и склонным к сильным эмоциям, он впервые связал себя узами брака в юном возрасте — в 21 год. Его супругой стала певица Ревмира Соколова, которой на тот момент было всего 20 лет.
Первый брак с Ревмирой Соколовой
Композитор был очарован красотой девушки на сцене и вскоре сделал ей предложение. Но после свадьбы разразился скандал: оказалось, что невеста уже была беременна, а он, по своей наивности, об этом не знал.
Зацепин начал подозревать супругу в измене, полагая, что ребёнок не его. Хотя он и воспитывал девочку как свою, их отношения продолжали ухудшаться. Александр обвинял Ревмиру в неспособности вести домашнее хозяйство, меркантильности и плохих актёрских способностях.
Новорождённая девочка вскоре умерла. В 1951 году у пары появился второй ребёнок — мальчик Евгений. Однако это не помогло улучшить отношения между супругами. Зацепин продолжал высказывать ей претензии, хотя, по словам его окружения, сам не был образцом верности.
Через три года после свадьбы их брак распался. Александр Сергеевич оказывал поддержку сыну, но не стремился к тесному общению. Трагедия произошла, когда Евгению было всего 24 года. Во время службы в армии, куда его отправил отец, он получил дозу радиации, что привело к развитию тяжёлого заболевания.
Ходили слухи, что Зацепин практически не участвовал в судьбе сына. Говорили, что он навестил его всего один раз перед смертью. Ситуация усугубилась тем, что после кончины Евгения его не могли похоронить в течение 10 дней. Ревмира ожидала решения от бывшего супруга, но он уклонялся от ответственности. Впоследствии Зацепин возложил вину за случившееся на свою жену.
Брак с пианисткой Светланой Третьяковой
Второй брак Александра оказался счастливым. Его новой женой стала пианистка Светлана Третьякова, с которой они прожили 30 лет и вырастили дочь Елену. Но в 1981 году произошла трагедия.
Зацепин рассказал, что Светлана внезапно почувствовала сильную головную боль и потеряла сознание. Он немедленно вызвал скорую помощь, но врачи прибыли поздно: Светлана скончалась почти мгновенно. Причиной смерти стала аневризма аорты.
Композитор признался, что до сих пор не может смириться с этой утратой. Он вспоминает Светлану как невероятно добрую женщину, которая пожертвовала своей карьерой ради его успеха.
Третий брак с француженкой
Тем не менее, безутешный вдовец не долго предавался печали. В 1980-е годы он переехал во Францию, где вскоре завязал пылкий роман с французской художницей Женевьевой Прешак. В итоге он даже оформил свои отношения с ней официально, но не смог долго выносить её переменчивый характер. Через четыре года их брак распался, и Зацепин вернулся в родную страну.
Четвёртый брак со Светланой Морозовской
Зацепин встретил свою четвёртую жену, Светлану Морозовскую, в зрелом возрасте. Их знакомство произошло благодаря внуку музыканта: Светлану попросили помогать мальчику с учёбой. В процессе общения Александр Сергеевич осознал, что нашёл человека, близкого ему по духу.
Этот брак, наполненный гармонией и счастьем, продлился более двух десятилетий. Однако в 2014 году Зацепин потерял свою супругу: Светлана скончалась от рака.
После смерти жены, в возрасте 88 лет, композитор решил отказаться от романтических отношений и часто говорил, что устал от жизни. Но судьба, видимо, уготовила ему долгую жизнь: даже после серьёзного ДТП, в котором Зацепин получил тяжёлые травмы, он не только сумел восстановиться, но и продолжил заниматься спортом. Иногда композитор признавался, что работа — единственное, что удерживает его в этом мире, иначе он давно бы покинул его.
Новая любовь
Недавно стало известно, что у знаменитого композитора появился новый стимул для жизни: два года назад рядом с ним появилась спутница. Журналисты быстро выяснили, что её зовут Муза Ли, она кореянка, родом из Ташкента, и ей всего 38 лет. Несмотря на значительную разницу в возрасте — 60 лет, это не мешает их отношениям. Они часто появляются на публике вместе и выглядят очень счастливыми.
О Музе Ли известно немного: она управляет небольшим музыкальным театром и активно помогает Зацепину в создании его мюзиклов. По информации некоторых изданий, женщина живёт вместе с композитором в его московской квартире. Сам Зацепин признаётся, что Муза стала для него опорой и поддержкой, без которой он чувствует себя беспомощным. В её обществе музыкант стал выглядеть более энергичным и бодрым, и теперь он уверен, что сможет прожить ещё как минимум сто лет.
Известные песни Александра Зацепина
Зацепин часто говорил в интервью, что его самые удачные композиции создавались в тандеме с Леонидом Дербенёвым. Обычно сначала рождалась музыка, и только потом поэт писал стихи на готовую мелодию.
«Остров невезения»
Легендарной песни о дикарях в «Бриллиантовой руке» тоже могло и не быть.
«Как-то Лёня (Дербенёв — прим.ред.) принёс «Остров невезения» и говорит: "Покажи Гайдаю, может, он вставит в фильм". У меня мелодия как-то быстро сочинилась. Пошёл к Гайдаю, и ему песня очень понравилось. Но он говорит: "У меня нет метража. Не знаю, куда поставить". А я всё придумал: "Вот на палубе. Миронов и Никулин говорят о погоде, и пусть Андрей это споёт". Так и сделали», — вспоминал композитор.
«Помоги мне…»
Для героини Светланы Светличной в этой комедии необходимо было создать пародию на любовную лирику. Музыку для песни быстро сочинил Александр Зацепин, но с текстом возникли сложности. Тогда на помощь пришла жена поэта Леонида Дербенёва, Вера. Она предложила написать что-то нарочито примитивное и клишированное, например, «Жду ответа, как соловей лета». Благодаря этому совету текст песни сложился сам собой.
Интересно, что в фильме «Бриллиантовая рука» песню «Помоги мне» исполняет не Светлана Светличная, а Аида Ведищева. Ранее она также заменила Наталью Варлей в «Песенке о медведях».
«Про зайцев»
Мы могли бы не услышать знаменитую «Песню про зайцев». Вместо неё рассматривалась возможность включить композицию, посвящённую «обыкновенному советскому человеку», и Дербенёв даже подготовил текст для неё. Однако Зацепин выступил против: он считал, что публика не воспримет и не запомнит такую песню.
В определённый момент Дербенёву на глаза попался отрывок из мультфильма о трусливом зайце. Вдохновлённый, он быстро сочинил текст про трын-траву. Половина задачи была выполнена. Но с музыкой возникли сложности: подходящая мелодия никак не находилась. Александр Сергеевич сочинил пять вариантов, но ни один из них его не удовлетворил. Решение пришло к композитору во время утреннего бритья — именно этот вариант мы и слышим в любимой комедии.
«Есть только миг»
История создания песни из фильма «Земля Санникова» оказалась не менее запутанной, чем сюжет самого фильма. Композиция была написана для оперетты «Золотые ключи» и изначально не предназначалась для кино. Поэтому слова песни пришлось немного адаптировать.
Выбор исполнителя также стал предметом долгих обсуждений. Первоначально планировалось, что песню исполнит Владимир Высоцкий, который должен был сыграть главную роль. Однако, когда стало известно, что его заменит Олег Даль, было решено отдать песню ему.
К сожалению, Даль пришёл на запись в состоянии алкогольного опьянения и не смог справиться с задачей. К моменту перезаписи он уже ушёл в запой и сорвал весь процесс. В итоге пришлось искать другого исполнителя, и эту роль блестяще исполнил Олег Анофриев, чей голос мы слышим в фильме.
Секрет молодости и долголетия Александра Зацепина
10 марта Александру Зацепину исполнится 100 лет. Несмотря на преклонный возраст, он сохраняет отличную физическую форму и продолжает создавать музыкальные произведения для спектаклей и мюзиклов.
В интервью 2024 года композитор поделился секретами своего долголетия: он уделяет внимание полноценному сну, регулярно занимается зарядкой и придерживается здорового питания.