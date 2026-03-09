09 марта 2026, 12:00

Александр Зацепин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народному артисту, легендарному композитору, автору бессмертных и всенародно любимых кинохитов Александру Зацепину 10 марта исполняется 100 лет. Он не только продолжает активно работать, но и по-прежнему мастерски покоряет сердца прекрасных дам. О том, кем были его жены и как ему удается сохранять здоровье в преклонном возрасте — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Александра Зацепина Карьера Александра Зацепина: работа в кино, сотрудничество с Гайдаем и дружба с Пугачёвой Личная жизнь Известные песни Александра Зацепина Секрет молодости и долголетия Александра Зацепина

Детство и юность Александра Зацепина

Александр Зацепин (Фото: РИА Новости/ Рудольф Алфимов)

Карьера Александра Зацепина: работа в кино, сотрудничество с Гайдаем и дружба с Пугачёвой

Алла Пугачева и Александр Зацепин (Фото: РИА Новости/ Рудольф Алфимов)

Личная жизнь

Первый брак с Ревмирой Соколовой

Брак с пианисткой Светланой Третьяковой

Третий брак с француженкой

Четвёртый брак со Светланой Морозовской

Новая любовь

Известные песни Александра Зацепина

«Остров невезения»

«Как-то Лёня (Дербенёв — прим.ред.) принёс «Остров невезения» и говорит: "Покажи Гайдаю, может, он вставит в фильм". У меня мелодия как-то быстро сочинилась. Пошёл к Гайдаю, и ему песня очень понравилось. Но он говорит: "У меня нет метража. Не знаю, куда поставить". А я всё придумал: "Вот на палубе. Миронов и Никулин говорят о погоде, и пусть Андрей это споёт". Так и сделали», — вспоминал композитор.

«Помоги мне…»

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости)

«Про зайцев»

«Есть только миг»

Секрет молодости и долголетия Александра Зацепина