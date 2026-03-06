Российским артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы

Достижения.рф

РИА Новости: артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы
Российским артистам могут запретить использовать свои иноязычные псевдонимы. Об этом рассказала РИА Новости генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.



Роспотребнадзор пока не дал предметных разъяснений о том, как новая норма будет применяться к подобным ситуациям. С 1 марта в России начали действовать ограничения на использование иностранных слов в вывесках и других информационных материалах.

Акиншина считает, что артисты, использующие англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, могут столкнуться с определёнными рисками. Эксперт отметила, что они могут возникнуть, например, при реализации мерча с именем артиста, продаже билетов или создании сайта, где англоязычное сценическое имя используется как часть бренда.

