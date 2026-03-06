«Жили в патологической нищете»: Нагиев шокировал откровением о голодном детстве

06 марта 2026, 09:52

Актёр Дмитрий Нагиев рассказал о детстве в бедной семье

Дмитрий Нагиев (Фото: кадр из сериала «Кухня»)

Актёр Дмитрий Нагиев сообщил о мотивации к успеху и своём детстве в бедной семье. Своими воспоминаниями артист поделился на «Форуме в большом городе».





Нагиев рассказал, что его детство прошло в крайней нужде.

«Я вырос в патологически бедной семье. Были моменты, когда мы с мамой маленького брата отправляли к папе, а сам я находил две копейки на улице, мы покупали четвертушку хлеба и с водичкой его ели. Вот такая у нас была степень нищеты», — поделился актёр.