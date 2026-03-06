Филипп Киркоров рассказал, что подарит дочери на 8 Марта, и раскрыл, чем она его удивила на 23 Февраля
Филипп Киркоров рассказал, что дочь — Алла‑Виктория — удивила его подарком на День защитника Отечества. Об этом сообщает Super.
Во время первой велотренировки с артистом, которая была приурочена к Международному женскому дню и выходу нового альбома, Филипп рассказал, что получил от своей дочери редкие духи. В свою очередь, звёздный отец уже подготовил для неё подарок на 8 марта.
«Она нас тоже удивила на 23 Февраля — подарила мужские подарочки. Заказала с каких‑то сайтов духи, Мартину — кроссовки модные», — добавил певец.
Киркоров намерен порадовать Аллу-Викторию в праздник качественными косметическими средствами. По словам артиста, звездная наследница обожает косметику и все, что связано с уходом за собой.