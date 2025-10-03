Пьянство супруга, страшная болезнь второго мужа и смерть на 94-м году жизни: какой была народная артистка Нина Гуляева
Народная артистка Нина Гуляева скончалась на 94-м году жизни. Ее жизнь была подобна пьесе с классическим сюжетом: верность сцене, трагическая любовь и титаническая сила духа. За кулисами сценического успеха была история великой любви к Вячеславу Невинному, испытание страшной болезнью мужа и мужественное возвращение на сцену после невосполнимой утраты. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Нина Гуляева: биографияНина Гуляева родилась в Москве 18 апреля 1931 года в простой рабочей семье. Однако тяга к искусству привела после школы в знаменитую Школу-студию МХАТ, на легендарный курс Сергея Блинникова и Сергея Герасимова. Окончив ее в 1954 году, юная актриса была принята в труппу родного театра, верность которому она хранила до последних дней жизни.
Ее сценический путь начался с острохарактерных, почти эпизодических ролей: миниатюрная и хрупкая, она могла играть подростков — например, Сережу в «Анне Карениной» или Леночку в «Дворянском гнезде». Но талант не мог остаться незамеченным, и со временем ее роли становились все объемнее и значительнее. В 1957 году состоялся ее кинодебют в картине «Телеграмма», однако кинематограф так и не стал ее главной страстью — Гуляева была и осталась преданной служительницей театра.
Ошибка молодости Гуляевой и её исправлениеЕще в студенческие годы Нина вышла замуж за однокурсника Михаила Горюнова. Но этот ранний брак оказался несчастливым. Супруг, не сумев справиться с профессиональными трудностями и отсутствием признания, начал пить, его карьера стремительно катилась под откос. Для Гуляевой, мечтавшей о ребенке и крепкой семье, жизнь превратилась в череду ссор и горьких разочарований.
Судьбоносной стала встреча в 1959 году, когда в театр пришел новый актер — Вячеслав Невинный. Они вместе играли в спектакле «Три толстяка». Искра пробежала мгновенно. На одном из представлений побывали родители Невинного, и он, не скрывая, заявил им: «Вот на этой актрисе я хочу жениться». Его не остановило даже то, что Гуляева была замужем.
Спустя много лет Нина признавалась, что решение уйти от первого мужа было самым тяжелым в ее жизни, но иного выхода она не видела. Невинный, страстный и решительный, сделал ей предложение прямо в день ее рождения. Однако молодым влюбленным было негде жить, и какое-то время Нине даже пришлось вернуться в опустевшую квартиру к бывшему мужу.
Брак Гуляевой с НевиннымВопрос с жильем решился почти чудесным образом. Подруга актрисы вместе с мужем уезжала в длительную командировку в ГДР и предложила Гуляевой пожить в их квартире. Это стало счастливым билетом в новую жизнь: Нина и Вячеслав немедленно съехались.
Их жизнь закружилась, как в доброй сказке. Вскоре Гуляева забеременела, и на свет появился сын, которого назвали в честь отца — Вячеславом. Супруги с головой ушли в работу: театр, съемки в кино. Невинный, чей талант был нарасхват, не отказывался ни от одной роли, интуитивно чувствуя, что нужно быть на виду, чтобы тебя заметили. Эта стратегия оправдалась блестяще: оба супруга со временем были удостоены почетного звания народных артистов, а государство наградило их большой квартирой в Москве. Они много гастролировали за рубежом, хорошо зарабатывали и могли позволить себе многое.
Параллельно с театром и кино Нина Гуляева нашла себя в искусстве озвучивания. Ее чистый, узнаваемый тембр подарил голос Людмиле в «Руслане и Людмиле», озорному Буратино, задумчивой Русалочке и десяткам других анимационных и киношных персонажей. На сцене МХАТ для нее тоже всегда находились интересные работы — от классики в «Трех сестрах» и «Дяде Ване» до гоголевской «Женитьбы». Сын Вячеслав пошел по их стопам, пришел во МХАТ, женился и подарил родителям двух внучек — Иветту и Василису. Казалось, счастью не будет конца.
Уход мужа из жизниНо в конце 90-х в их безоблачную жизнь ворвалась беда. Вячеслав Невинный без видимых причин стал стремительно набирать вес. Обследование выявило страшный диагноз — сахарный диабет в запущенной стадии. Болезнь прогрессировала, и в 2005 году началась гангрена. Врачам пришлось ампутировать ему сначала одну стопу, а через год — и вторую ногу.
Невероятно, но даже в таком состоянии он до последнего выходил на сцену, а когда сил уже не осталось — репетировал, лежа в постели. Нина Ивановна стала для него ангелом-хранителем: она самоотверженно ухаживала за супругом, отказываясь от помощи сиделок, словно пыталась отдать ему всю свою любовь и энергию.
Этот подвиг длился почти три года. За несколько дней до смерти Невинный в бреду пытался встать с кровати, чтобы найти тапки и успеть в театр на спектакль.
«Как-то утром он мне так странно улыбался, глаза у него были словно прозрачные. Словно он уже смотрел не на меня. Я поняла, что он уже в другом мире, готовится. Он умер дома, в кругу семьи», — с болью вспоминала Нина Гуляева в эфире программы «Судьба человека».
31 мая 2009 года Вячеслава Невинного не стало. После ухода мужа все думали, что Гуляева навсегда покинет сцену, сломленная горем. Но в 2014 году она доказала обратное, вернувшись в новую постановку «Деревня дураков». Она призналась, что, переступая порог театра, до сих пор чувствует, что приходит сюда вместе с ним, рука об руку.
3 октября в возрасте 93 лет Нина Гуляева скончалась.