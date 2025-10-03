«Будет уголовное дело»: адвокат Кузьмин предрёк проблемы с законом у Орбакайте
Певице Кристине Орбакайте может грозить уголовное преследование, если она продолжит самовольно исполнять песни композитора Игоря Крутого.
Звёздный адвокат Геннадий Кузьмин в интервью NEWS.ru прокомментировал ситуацию с лишением артистки прав на репертуар.
«У нас в стране прошли те времена, когда налево-направо авторское право нарушалось. Полбеды, что Орбакайте крупный штраф получит. Уголовное дело может быть возбуждено. Первый раз, как правило, дают условный срок», – отметил Кузьмин.По его словам, штрафы за нарушение авторских прав могут достигать десятков миллионов рублей. В случае неуплаты, возможен арест имущества Орбакайте на территории России с последующей его продажей.
«Если Игорь Крутой не передумает и не вернёт права на песни, то последствия у Орбакайте могут быть серьёзными», – подчеркнул юрист.Ранее стало известно, что композитор лишил Орбакайте права исполнять его песни. Это решение стало ответом на интервью Аллы Пугачевой, матери певицы, в котором она резко высказалась о политической ситуации и эмигрировавших артистах.