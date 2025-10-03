Отец Романа Товстика о бывшей снохе Елене: «Нарожала детей и никого не любит»

03 октября 2025, 16:07

Отец Романа Товстика заявил, что Елена не позволяет ему видеться с внуками

Елена и Роман Товстик с сыном (Фото: Инстаграм*/elenatovstik)

Отец бизнесмена Романа Товстика впервые откровенно высказал свое отношение к бывшей снохе и ее методам воспитания. Его слова приводит Super.





В беседе с изданием Владимир раскритиковал Елену, назвав ее «нехорошей девочкой» и заявив, что она 20 лет прожила за счет его сына. Товстик-старший утверждает, что Елена не любит собственных детей, и они, особенно старшие из них, так же холодно к ней относятся. Помимо этого, женщина, по словам Владимира, не позволяет ему общаться и видеться с внуками.

«Я им (внукам — прим. ред.) ягоды привожу, Елена же никогда ничего хорошего не купит. Закажет какое-то дерьмо гнилое, а я с базара привожу за свои копейки. Не пускает — и все. Считает, что дед плохой», — пожаловался он.