Филипп Киркоров организует родовую могилу на Троекуровском кладбище

03 октября 2025, 13:39

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Народный артист России Филипп Киркоров занимается организацией родовой могилы, чтобы близкие родственники могли быть упокоены рядом с отцом на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает «Абзац».





Сейчас артист занимается перезахоронением деда по материнской линии, чья могила находится на Донском кладбище. По словам сотрудника ритуального агентства, основная сложность может возникнуть только на этапе переоформления документов — если ответственного за могилу дедушки человека уже нет в живых, Киркорову придется оформить права на захоронение на себя.





«Санитарных норм на урны нет, поэтому проблем не возникнет. Деньги там не космические: копка могилы под урну – 25 тысяч рублей. Обустройство красивое обойдется еще в 50 тысяч без учета памятника, если он захочет сделать какой-то серьезный», — говорит собеседник издания.