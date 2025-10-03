Филипп Киркоров организует родовую могилу на Троекуровском кладбище
Народный артист России Филипп Киркоров занимается организацией родовой могилы, чтобы близкие родственники могли быть упокоены рядом с отцом на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает «Абзац».
Сейчас артист занимается перезахоронением деда по материнской линии, чья могила находится на Донском кладбище. По словам сотрудника ритуального агентства, основная сложность может возникнуть только на этапе переоформления документов — если ответственного за могилу дедушки человека уже нет в живых, Киркорову придется оформить права на захоронение на себя.
«Санитарных норм на урны нет, поэтому проблем не возникнет. Деньги там не космические: копка могилы под урну – 25 тысяч рублей. Обустройство красивое обойдется еще в 50 тысяч без учета памятника, если он захочет сделать какой-то серьезный», — говорит собеседник издания.
В марте этого года Киркоров похоронил отца, Бедроса Киркорова, на Троекуровском кладбище. Позже он перевез прах матери и бабушки из Болгарии, которые сейчас хранятся в урнах дома у артиста. Весной следующего года певец планирует установить памятник на могиле отца, однако пока не определился с материалом и дизайном монумента.