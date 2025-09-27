Роман с Мироновым, побои от мужа и страшные болезни: как жила актриса «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова
Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова, известная по фильмам «Мимино» и сериалу «Глухарь», скончалась в возрасте 73 лет. О том, что известно о связи Гавриловой с Андреем Мироновым и чем она запомнилась зрителям, расскажет «Радио 1».
Биография Людмилы Гавриловой
Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. В 1973 году она окончила Театральное училище имени Б. Щукина, после чего присоединилась к труппе Московского академического театра Сатиры, который возглавлял Валентин Плучек. В этом театре Гаврилова служила до 2011 года. Впоследствии там же она начала преподавать актерское мастерство.
Карьера
Гаврилова стала известной благодаря своим ролям в кино и на телевидении. В ее профессиональной карьере насчитывается 126 кинопроектов. Одним из значимых достижений актрисы стала главная роль в фильме «Северная рапсодия», который вышел в 1974 году. В этом проекте ее партнерами по съемочной площадке были такие известные актеры, как Леонид Куравлев, Евгений Моргунов и Георгий Вицин. В 1976 году Гаврилова сыграла Ольгу, старшую сестру Жени, в экранизации произведения «Тимур и его команда».
Помимо этого, Людмила Ивановна принимала участие в создании таких фильмов и телесериалов, как «Мимино», «Салон красоты», «Артистка из Грибова», «Катала», «Кулагин и партнеры», «Солдаты», «Я остаюсь», «Глухарь», «Жаркий лед», «Ласковый май», «Любовь-морковь 3», «Земский доктор», «Пенелопа», «Склифосовский» и многих других.
«К счастью, довольно удачно сложилась моя телевизионная судьба, которая началась с передачи канала ТВЦ "Настроение", где я была бессменной ведущей. Потом последовали роли в сериалах», — говорила артистка.
Личная жизнь Людмилы Гавриловой
Первым супругом Людмилы Гавриловой был актер Шавкат Газиев. В браке у них родился сын Таир. Актриса неоднократно заявляла, что муж подвергал ее физическому насилию.
«С Шавкатом мы разошлись. Сыну не было и года. Расстались по моей инициативе. Семейный союз дал трещину, когда еще ходила беременной. В Театре киноактера из-за отсутствия ролей мужа перевели на четверть ставки, в кино не приглашали. Домой я приползала едва живой, а там меня ждала очередная сцена ревности: "Почему так долго? Пока ты где-то мужикам глазки строишь, я тут с голода подыхаю! В доме — шаром покати, ничего не приготовлено". Я не из тех, кто смолчит. Начинался скандал, пару раз Шавкат поднимал на меня руку. Терпела, потому что считала: ребенок должен родиться в полной семье. Да и идти было некуда», — поделилась артистка в одном из интервью.
Когда театр предоставил ей однокомнатную квартиру, она переехала туда вместе с сыном.
Позже у актрисы завязался роман с женатым Андреем Мироновым. Они сблизились во время гастролей их театра в Новосибирске. Эти отношения длились три года.
«На гастролях трудно что-то утаить. Впрочем, Андрей и не думал ничего скрывать... Наши отношения менее всего напоминали страстный роман. Мне кажется, Андрей с самого начала видел во мне друга, а физическая близость нужна была как гарантия полного доверия. Иногда мы встречались на квартирах Андрюшиных друзей, иногда просто катались по Москве или ужинали в ресторане. Говорили обо всем на свете, плакались на проблемы, дурачились как подростки, хохотали. Со мной он будто сбрасывал оковы и позволял себе быть собой», — говорила Гаврилова.
Известная артистка завершила отношения с популярным сердцеедом после того, как увлеклась Александром Диденко, с которым была знакома почти 15 лет и училась на одном курсе. Однако и этот брак был недолгим. После развода бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Людмила Ивановна тяжело переживала его гибель в автокатастрофе.
Причина смерти Людмилы Гавриловой
Сегодня, 27 сентября, стало известно о смерти Людмилы Гавриловой. На протяжении долгого времени она боролась с циррозом печени и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Недавно ее срочно госпитализировали в Москве. Несколько дней артистка провела в больнице, но, к сожалению, ее состояние ухудшилось, и врачи не смогли спасти ей жизнь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Тело Гавриловой будет подвергнуто кремации. Прощание с ней пройдет в Николо-Архангельском крематории в Балашихе.