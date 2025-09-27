27 сентября 2025, 12:25

Людмила Гаврилова (Фото: кадр из сериала «Пенелопа»)

Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова, известная по фильмам «Мимино» и сериалу «Глухарь», скончалась в возрасте 73 лет. О том, что известно о связи Гавриловой с Андреем Мироновым и чем она запомнилась зрителям, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Людмилы Гавриловой Карьера Личная жизнь Людмилы Гавриловой Причина смерти Людмилы Гавриловой

Биография Людмилы Гавриловой

Карьера

Людмила Гаврилова и режиссер Алексей Пиманов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



«К счастью, довольно удачно сложилась моя телевизионная судьба, которая началась с передачи канала ТВЦ "Настроение", где я была бессменной ведущей. Потом последовали роли в сериалах», — говорила артистка.

Личная жизнь Людмилы Гавриловой

«С Шавкатом мы разошлись. Сыну не было и года. Расстались по моей инициативе. Семейный союз дал трещину, когда еще ходила беременной. В Театре киноактера из-за отсутствия ролей мужа перевели на четверть ставки, в кино не приглашали. Домой я приползала едва живой, а там меня ждала очередная сцена ревности: "Почему так долго? Пока ты где-то мужикам глазки строишь, я тут с голода подыхаю! В доме — шаром покати, ничего не приготовлено". Я не из тех, кто смолчит. Начинался скандал, пару раз Шавкат поднимал на меня руку. Терпела, потому что считала: ребенок должен родиться в полной семье. Да и идти было некуда», — поделилась артистка в одном из интервью.

Людмила Гаврилова (Фото: кадр из программы «Судьба человека»)



«На гастролях трудно что-то утаить. Впрочем, Андрей и не думал ничего скрывать... Наши отношения менее всего напоминали страстный роман. Мне кажется, Андрей с самого начала видел во мне друга, а физическая близость нужна была как гарантия полного доверия. Иногда мы встречались на квартирах Андрюшиных друзей, иногда просто катались по Москве или ужинали в ресторане. Говорили обо всем на свете, плакались на проблемы, дурачились как подростки, хохотали. Со мной он будто сбрасывал оковы и позволял себе быть собой», — говорила Гаврилова.

Причина смерти Людмилы Гавриловой