Умерла звезда «Склифосовского» Людмила Гаврилова

27 сентября 2025, 11:19

Людмила Гаврилова (Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

В Москве в возрасте 73 лет скончалась актриса Людмила Гаврилова. Она стала известной благодаря роли в сериале «Склифосовский» и спектаклю «Петровы в гриппе». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.