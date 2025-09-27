Умерла звезда «Склифосовского» Людмила Гаврилова
В Москве в возрасте 73 лет скончалась актриса Людмила Гаврилова. Она стала известной благодаря роли в сериале «Склифосовский» и спектаклю «Петровы в гриппе». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
У актрисы были серьёзные проблемы со здоровьем: она долго боролась с циррозом печени и болезнью сердца. Недавно Гаврилову экстренно доставили в больницу. Несколько дней её состояние оставалось стабильным, но затем резко ухудшилось.
Медики пытались провести реанимационные мероприятия, но спасти актрису не удалось. Церемония прощания с заслуженной артисткой России пройдёт 29 сентября в 11:00 утра. Она состоится в Николо-Архангельском крематории.
Помимо «Склифосовского», Людмила Гаврилова сыграла в таких проектах, как «Дружная семейка», «Аэропорт», «Кулагин и партнёры» и «Солдаты 5». В 2021 году актриса получила премию «Золотая маска» за лучшую женскую роль второго плана в спектакле «Петровы в гриппе».
Читайте также: