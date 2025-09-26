Бывшая жена Тиграна Кеосаяна высказалась о его смерти: «Сама узнала совсем недавно»
Экс-жена Кеосаяна попросила не тревожить его семью и дать им пережить горе
Актриса Алёна Хмельницкая, которая прожила в браке с режиссёром Тиграном Кеосаяном 21 год, прокомментировала новость о его смерти. Она призналась, что не была рядом с экс-супругом в момент его ухода и узнала о трагедии лишь недавно.
Телеведущего не стало в ночь на 26 сентября, сообщила его супруга, журналистка Маргарита Симоньян. Кеосаян умер, не выходя из комы, в которой он находился с конца 2024 года.
«Я сама узнала о смерти Тиграна Кеосаяна совсем недавно. Сейчас я ничего не могу по этому поводу сказать, кроме как Царство ему Небесное», — сказала Хмельницкая в интервью NEWS.ru.Также бывшая супруга режиссёра попросила поклонников и журналистов не звонить его семье и дать им пережить горе.