Бывшая жена Тиграна Кеосаяна высказалась о его смерти: «Сама узнала совсем недавно»

26 сентября 2025, 17:42

Экс-жена Кеосаяна попросила не тревожить его семью и дать им пережить горе

Алёна Хмельницкая (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Алёна Хмельницкая, которая прожила в браке с режиссёром Тиграном Кеосаяном 21 год, прокомментировала новость о его смерти. Она призналась, что не была рядом с экс-супругом в момент его ухода и узнала о трагедии лишь недавно.





Телеведущего не стало в ночь на 26 сентября, сообщила его супруга, журналистка Маргарита Симоньян. Кеосаян умер, не выходя из комы, в которой он находился с конца 2024 года.





«Я сама узнала о смерти Тиграна Кеосаяна совсем недавно. Сейчас я ничего не могу по этому поводу сказать, кроме как Царство ему Небесное», — сказала Хмельницкая в интервью NEWS.ru.